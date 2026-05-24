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Tellado afirma que Zapatero era la "reina madre de todas las corrupciones" del Gobierno

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era la "reina madre de todas las corrupciones del Gobierno", en referencia a la imputación de Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, unos hechos que, según Tellado, ponen bajo sospecha a todo el Consejo de Ministros por haber avalado la operación.

Lo ha dicho en su discurso de clausura de la junta directiva del PP de Catalunya junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en la que ha dicho que el congreso del PP de Catalunya convocado para el 27 de junio será primordial para "seguir creciendo", y ha animado a Fernández a presentarse a la reelección para liderar un equipo que, dice, debe ser más joven, cohesionado, abierto y trabajador.

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Respecto a Zapatero ha asegurado que es el "mayor escándalo" que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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