Sumar afirma que sigue negociando una nueva prórroga de los alquileres y ve "imprescindible" intervenir el mercado

El diputado de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha asegurado este domingo que su grupo parlamentario sigue negociando un nuevo real decreto ley en materia de vivienda para retomar medidas como la renovación automática de los alquileres y la limitación de las subidas de precios, al tiempo que ha acusado al PP de "sabotear" el control del mercado inmobiliario.

"Lo que hace falta son cuatro votos que esperamos que salgan de Junts. Si el PP fuera razonable, aportaría esos cuatro votos. Seguimos negociando y esperamos en breve poder dar buenas noticias a España. Hace falta una ley que acabe con el bloqueo y sabotaje del PP", ha asegurado Enrique Santiago a los medios durante la manifestación por la vivienda celebrada en Madrid.

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Santiago ha defendido que es "imprescindible" intervenir el mercado de la vivienda y ha reclamado una modificación "urgente" de la actual ley ante la "falta de voluntad" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para declarar zonas tensionadas.

"El problema es nuevamente el Partido Popular porque se niega a la declaración de zonas tensionadas, antepone los intereses especulativos de los grandes propietarios", ha criticado. En este sentido, ha apostado porque la potestad para declarar esas zonas pase también a los ayuntamientos, de forma que puedan garantizar "precios asequibles para todas las personas".

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"Esta país necesita un inmenso parque público de vivienda", ha subrayado, antes de lamentar que "la inmensa mayoría" de las comunidades están gobernadas por el PP, formación que "se niega radicalmente" a aplicar las zonas tensionadas.

Asimismo, ha pedido que el resto de administraciones dependientes de la Administración General del Estado pongan sus viviendas a disposición de la empresa pública Casa 47 para constituir el "núcleo esencial" de esa agencia.

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"Si el Reino Unido acaba de aprobar una ley que permite la renovación indefinida de los arrendamientos hasta que haya un impago, y también ha establecido un control de las subidas de los precios, no hay ningún motivo para que no se haga en España. Y, desde luego, es una exigencia dirigida en especial al PSOE, que tiene que dejar de ser tibio en este asunto y tomar todas las medidas necesarias para que ese parque público de vivienda sea una realidad que satisfaga las necesidades de la inmensa mayoría de la población de este país", ha destacado.

Por último, ha recalcado que en España las viviendas las poseen grandes fondos de inversión y grandes tenedores. "Eso es lo que hay que controlar", ha apostillado.

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