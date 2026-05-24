Sito Alonso pide no bajar el pistón tras vencer en un partido "muy complicado" para UCAM

Zaragoza, 24 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, recalcó este domingo que el equipo no tiene que bajar el pistón en este tramo final de la Liga Endesa, después de haber vencido a domicilio al Casademont (90-100) en un partido que era "muy complicado" para su escuadra.

En la rueda de prensa posterior al duelo, Alonso aseguró que su conjunto tiene la "ambición" de acabar la fase regular "con las máximas victorias posibles" y así mostrar el "gen competitivo" para llegar con opciones al playoff.

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Al respecto, advirtió de que el equipo no debe bajar el pistón, ya que se trata de una escuadra que no lo se puede "permitir".

Sobre el encuentro, observó que se trataba de un duelo "muy complicado" por las situaciones que han acontecido alrededor del Casademont a lo largo de la semana.

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Además, afirmó que su rival ha completado "partes del juego fantásticas" y que ha sido a partir del tercer cuarto cuando su escuadra se ha mostrado más seria en defensa, a la vez que ha sacado ventaja con los contraataques, "aunque la lucha del Casademont ha sido increíble durante todo el partido", destacó. EFE