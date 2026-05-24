Simeone: “No estuvimos en ningún momento a la altura del partido”

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró este domingo tras la derrota en Vila-real (5-1) que su equipo no estuvo “en ningún momento a la altura” de un partido en el que estaba en juego el tercer puesto de la clasificación.

“No respondimos al partido”, indicó el técnico, que achacó el mal encuentro del Atlético al “esfuerzo enorme” acumulado durante toda la temporada.

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“Ante Celta, Osasuna y Girona ganamos, pero los rivales fallaron goles. Hoy todas las que tuvieron fueron para adentro y eso me hace estar atento”, argumentó el argentino.

“Nos hemos acostumbrado a ser terceros o cuartos para estar en la Liga de Campeones, pero cuidado, porque los de detrás, como la Real Sociedad o el Athletic Club, van a estar fuertes y no será fácil”, avisó.

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Simeone dijo que la temporada del Atlético es “entre buena y muy buena”, ya que recordó que compitió por la Copa del Rey y la Liga de Campeones, además de dejar grandes partidos ante el Real Madrid y el Barcelona.

“El Villarreal solo jugó un torneo, porque quedó eliminado pronto, y estuvimos cerca de alcanzarlo”, indicó el preparador, que recordó que no importa tanto quedar tercero como ser “campeón”.

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El argentino reconoció que los números defensivos de su equipo este curso han sido “duros” y que necesita mejorar en este aspecto, si bien precisó que es algo en lo que debe participar todo el grupo.

Por último, deseó seguir contando una temporada más con el capitán Koke. “Ni él ni yo esperábamos que fuera a jugar tanto, pero hubo lesiones. Le necesitamos y no importa tanto el lugar en el que esté. Ojalá pueda ser feliz en el camino que recorramos juntos”, finalizó. EFE

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