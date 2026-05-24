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Siete muertos en las carreteras, 3 de ellos motoristas, durante el fin de semana

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Madrid, 24 may (EFE).- Siete personas, tres de ellas motoristas, han perdido la vida en las carreteras durante el fin de semana, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde el viernes a las 15.00 horas hasta el domingo a las 20.00 horas, el balance provisional de la DGT señala que se han producido siete accidentes mortales, 3 de ellos este mismo domingo.

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Este cómputo provisional no incluye las carreteras de Cataluña, País Vasco y Navarra, territorios que se encargan de sus propias funciones de vigilancia y regulación.

Entre los siniestros de este domingo, en Huelva una persona ha fallecido de madrugada y otra ha resultado herida en un accidente de moto en la localidad onubense de Lepe.

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Según los servicios de emergencia andaluces, el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5 de la A-5055 sobre la 1:30 horas, momento en el que el 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de una moto con dos personas heridas.

Otro de los motoristas murió en el municipio madrileño de Patones tras colisionar contra un turismo en la carretera M-134.

Emergencias Madrid ha indicado que el motorista de 59 años ha colisionado sobre las 9.30 horas contra un vehículo y ha salido despedido.

Asimismo, este domingo los servicios de emergencia de Castilla-León han cuantificado cinco heridos tras un accidente, entre ellas tres menores de 11, 16 y 19 años, al colisionar dos turismos en la CL-623, en Sariegos (León).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado que en torno a las 14.21 horas han recibido varias llamadas alertando del accidente entre dos turismos, con siete ocupantes.EFE

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EFE

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