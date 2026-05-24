Scariolo, sobre el arbitraje: "Sabes que es un impuesto que tienes que pagar"

Atenas, 25 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, destacó el gran trabajo del equipo pese a perder la final de la Euroliga en Atenas contra el Olympiacos, y aseveró que no quiere hablar del arbitraje del partido, pero que jugando "en estas circunstancias", hay "un impuesto que tienes que pagar".

"Mira, el tema del arbitraje, honestamente, ahora mismo no lo quiero tocar. Juegas en estas circunstancias, sabes que un impuesto tienes que pagar. Pequeño, grande, eso ya lo veremos una vez que volvamos a ver el partido", aseguró.

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"Así que, de momento, este tema lo aparcamos", zanjó, tras un encuentro marcado, entre otras cosas, por la polémica arbitral y las quejas de los aficionados del Madrid.

Aun así, se mostró "muy orgulloso" del partido que ha jugado el equipo: "De cómo lo hemos preparado, de cómo hemos competido, del esfuerzo de los jugadores...", expresó.

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El entrenador destacó "lo difícil" que es llegar a esta instancia de la competición y valoró que hay que levantar "la cabeza".

"No es solo cuestión de mentalidad, es cuestión de baloncesto, cuestión de capacidad de entender dónde podemos mejorar, cómo podemos competir con una plantilla completamente diferente respecto a la que nos ha llevado a disputar una gran temporada de inicio a fin", recalcó.

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"El punto es que hemos competido muy bien y que realmente lo hemos hecho con la cabeza muy, muy alta", añadió.

El técnico italiano concluyó que demostraron "sobradamente" que han hecho "mucho más de lo que todo el mundo" preveía. "Obviamente, no ha sido suficiente. Aprenderemos y volveremos", apostilló.

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El Olympiacos se proclamó este domingo campeón de la Euroliga, el cuarto en su historia en esta competición, tras derrotar al Real Madrid por 92-85 en un duelo disputado en el Telekom Center de Atenas. EFE