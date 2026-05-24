Sara Martín: “Soñar está bien y a veces el pelotón es permisivo”

Lagunas de Neila (Burgos), 24 may (EFE).- La corredora de Movistar Sara Martín, una de las protagonistas de la última etapa de la Vuelta a Burgos tras lanzarse en una larga escapada en que llegó a contar con casi siete minutos de ventaja, dijo al final de la prueba que no renunció a la victoria porque "soñar está bien y a veces el pelotón es permisivo".

La ciclista explicó que la fuga se gestó desde los primeros compases de la etapa, en un contexto exigente por el calor y la dureza del recorrido hacia Lagunas de Neila.

PUBLICIDAD

“Al principio me fui sola y gracias a que Ventu (Federica Venturelli) vino conmigo hemos hecho una buena etapa, nos hemos entendido súper bien”, señaló, llegando a rozar los 7 minutos de ventaja y añadió que pensaba "que cuanto más tiempo" tuvieran sería mejor comentó, consciente de que el terreno final y la reacción del pelotón acabarían siendo determinantes.

Pese a la dureza de la subida final y la progresiva neutralización de la escapada, Martín defendió su planteamiento ofensivo y su capacidad para rendir en distintos escenarios.

PUBLICIDAD

“Soy buena rodadora, me defiendo bien tanto en el llano como en subidas algo más tendidas y también demostrar que tenemos motor y podemos estar ahí”, ha analizado.

La jornada dejó además un balance positivo para la corredora española, que sigue consolidando su crecimiento dentro de una carrera que siente como especial al correr en casa.

PUBLICIDAD

“Es súper emocionante estar otro año más aquí y poder seguir participando y creciendo con ella muchos años más”, ha resumido. EFE

vfr/mr/sab

PUBLICIDAD