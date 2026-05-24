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Russell: "Tuvimos un buen día ayer y hemos tenido un buen día hoy"

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Redacciòn deportes, 23 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que ganó la prueba sprint antes de firmar la 'pole' en el Gran Premio de Canadá, el quinto del campeonato, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que tuvieron "un buen día ayer" y que han "tenido un buen día hoy".

"Tuvimos un buen día ayer y tuvimos un buen día hoy. El equipo ha trabajado realmente duro para traer una importante actualización este fin de semana, que nos ha servido para seguir al frente de la competición"; opinó Russell, ganador hace uno en este circuito, que este sábado firmó su novena 'pole' en la Fórmula Uno; la segunda del curso y la tercera en Canadá.

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"Tuvimos que trabajar duro, con los McLaren justo detrás de nosotros en el sprint", precisó Russell, que es segundo en el Mundial, con 88 puntos, dieciocho menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que este sábado acabó tercero la prueba corta -en la que ambos tuvieron su primer encontronazo en pista- y saldrá segundo, a su lado en la primera fila, en la carrera de este domingo.

"La batalla entre Kimi y yo fue dura, pero justa. Le dio la oportunidad a (Lando) Norris (inglés, de McLaren, segundo en el sprint y tercero en parrilla) de acercarse, pero acabamos satisfechos por haber traído la victoria a casa y haber sumado otro buen puñado de puntos para el equipo", explicó.

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"Los McLaren no fueron los únicos que nos metieron presión en la calificación. Ferrari y Red Bull también estaban en la lucha por la 'pole' ya que nosotros teníamos problemas para que los neumáticos funcionaran correctamente; y teníamos que lidiar con un desequilibrio de temperatura en los ejes", comentó Russell, nacido hace 28 años en King's Lynn (Norfolk).

"Me faltaba confianza a lo largo de la sesión (de calificación), pero el equipo completó un gran trabajo para 'clavar' la preparación de los neumáticos en la Q3 y darnos la oportunidad de capturar la 'pole' ", explicó el inglés de Mercedes, que este domingo buscará su séptima victoria en la F1, la segunda del año, después de la que logró, en la apertura del Mundial, en Melbourne (Australia).

"Esperamos temperaturas más bajas mañana, acompañadas de alguna lluvia, así que no sabemos realmente a qué atenernos", afirmó.

"Sin embargo, completaremos toda la preparación necesaria y ojalá que podamos acabar el fin de semana en lo alto, luchando por la victoria", apuntó Russell este sábado tras firmar la 'pole' para el Gran Premio de Canadá. EFE

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