Russell abandona en Canadá cuando lideraba la carrera

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), que había salido primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, abandonó el mismo en la trigésima vuelta, cuando lideraba la carrera.

La retirada del británico supuso que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato -con el que había mantenido una dura pugna durante casi toda la prueba-, tomase el primer puesto de una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) rueda en sexta posición. EFE

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