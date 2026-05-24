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Rubén de la Barrera: "Todos somos corresponsables de lo sucedido"

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León, 24 may (EFE).- El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, que con la derrota ante el Burgos (0-2) su equipo consuma el descenso de categoría para volver a militar en Primera RFEF, ha señalado en sala de prensa que todos son "corresponsables de lo sucedido".

De hecho, en esta segunda etapa al frente del equipo leonés ocho temporadas después de haber vivido la misma situación, se ha otorgado la "responsabilidad total" del balance de nueve puntos de los últimos 42 disputados, a falta tan solo de la última jornada liguera en el terreno del Real Sociedad B.

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De la Barrera ha reconocido que el choque ante el conjunto leonés quizá ha resumido lo que ha sido la mayor parte de la temporada "con una primera parte -donde ha encajado los dos goles su equipo- donde se ha producido todo aquello que no permite imponerse en el resultado y que se ha repetido más de una y dos veces", aseguró.

El técnico gallego, que ha lamentado el descenso principalmente por "la gente del club y los jugadores del año pasado, que como yo, hemos conocido el barro y sabemos lo que cuesta llegar a la categoría", ha justificado el resultado final en la "falta de eficacia y eficiencia en muchos momentos", aunque insistiera que se "podía haber conseguido".

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Lejos de encontrar paralelismos en el anterior descenso vivido en Soria ante el Numancia en 2018, se ha mostrado convencido que el club tiene "capacidad y personas, que ya estuvieron hace ocho años y el pasado cuando se logró el ascenso, para saber cómo hacerlo".

Su futuro al frente del equipo dependerá, según han indicado, tanto la consejera ejecutiva, Natichu Alvarado, como el nuevo director deportivo, Asier Goiria, de la decisión de éste último, a pesar del indiscutible respaldo público mostrado hace semanas desde la cúpula de la entidad. EFE

fps/sab

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