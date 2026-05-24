River decepciona y Belgrano se corona por primera vez en su historia

Buenos Aires, 24 may (EFE).- Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.

Dos goles de Nicolás ‘Uvita’ Fernández en los últimos cinco minutos (ms.85 y 88) le permitieron al elenco cordobés coronarse en la elite desde su constitución como club deportivo el 19 de marzo de 1905 en la ciudad cordobesa de Alberdi.

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Facundo Colidio (m.18) y Tomás Galván (m.59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (m.26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penaltis por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario. EFE

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