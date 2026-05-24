Rioja: “Esperamos tener equilibrio para tener opciones europeas toda la temporada”

Valencia, 24 may (EFE).- El extremo sevillano del Valencia Luis Rioja expresó que no acaba la temporada feliz, lamentó no haber conseguido la clasificación para la Liga Conferencia y deseó que la próxima temporada encuentren “el equilibrio” para tener opciones europeas durante toda la temporada.

“Lo más importante era hacer nuestro trabajo y luego mirar otros campos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y por desgracia no se han dado los otros resultados. Es una pena que al no depender de nosotros no hemos podido lograr la clasificación europea, que para mí ha llegado la posibilidad un poco tarde. Espero que para el año que viene no tengamos que esperar a la última jornada”, dijo en VCF Media.

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En ese sentido, Rioja destacó que el equipo va cuarto en la clasificación de la segunda vuelta, pero apuntó que “es tan importante la primera como la segunda”. “Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que reaccionar antes y que se vea la rabia desde el principio, que no haga falta ver el peligro para reaccionar. Espero que el año que viene encontremos el equilibrio para tener opciones durante toda la temporada”, dijo.

En lo personal, Rioja reconoció que acaba con buenas sensaciones, con victoria ante el Barcelona y gol, pero, pese a ello, no se puede marchar feliz: “Te vas con sensaciones agridulces, de emociones contrarias. Hemos hecho un partidazo, ha habido unión entre equipo y afición, hemos vibrado juntos, por momentos parecía que sí”.

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“Ahora no puedo, pero Intentaré sacar lo positivo. Ha sido un palo porque creíamos que lo podíamos conseguir. El equipo se ha vaciado, hemos conseguido la victoria y esperemos que la temporada que viene, a nivel personal y grupal, empiece con la misma energía con la que hemos acabado esta”, comentó.

El año que viene será la última temporada de Mestalla, pues está previsto que el Nou Mestalla se inaugure en verano de 2027, un traslado que al sevillano le causa sentimiento de pena.

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“Cada vez que venía a Mestalla de visitante lo disfrutaba y lo sufría, porque cuando Mestalla aprieta pensabas que aquí no se gana. Ahora llevo dos temporadas disfrutando. Es una pena tener que despedirte de campos como Mestalla y esperemos que sea para algo mejor, un nuevo estadio, una nueva energía y al club, plantilla, le sirva para seguir creciendo para recuperar es estatus que siempre ha tenido el Valencia”, finalizó. EFE

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