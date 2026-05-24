Redondo alaba la labor del Museo de los Cuentos para visibilizar a las mujeres en el arte

Palencia, 24 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la labor que se hace desde el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava (Palencia) para visibilizar a las mujeres en la ciencia, el arte y la literatura.

El Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava (Palencia) ha celebrado este domingo su cuarto aniversario, convertido en uno de los proyectos culturales más singulares del medio rural de Castilla y León, que sitúa esta localidad palentina de 1.900 habitantes en el mapa nacional de la creatividad y las nuevas formas de divulgar ciencia, arte y literatura.

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La celebración ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha participado en el acto en la antigua iglesia de San Martín, sede de este museo impulsado por la artista vallisoletana Rosana Largo Rodríguez y que han visitado más de 33.000 personas en estos cuatro años.

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha reivindicado la labor de Rosana Largo a la que se ha referido como "una mujer que ha defendido a las mujeres en un terreno complejo, como es el del arte y la creatividad".

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Pero sobre todo, ha valorado que "haya hecho posible un lugar en el que se da valor a otras mujeres en la ciencia, el arte, la literatura", en relación con el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes.

"Este es un museo que reivindica a las mujeres, una historia olvidada, invisibilizada que ella ha decidido dar a conocer con voluntad férrea y con la colaboración de las instituciones", ha reflexionado la ministra.

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Redondo ya visitó el museo en 2024 y ha mostrado públicamente su apoyo a la trayectoria de Rosana Largo, quien incluso diseñó el vestido que lució la ministra durante la gala de los Premios Goya celebrada ese mismo año en Valladolid.

En solo cuatro años, este proyecto cultural ha conseguido consolidarse como un importante foco de atracción turística y cultural en la comarca de Tierra de Campos, con 33.000 visitantes y una propuesta museística que combina cuentos, divulgación científica y arte contemporáneo mediante un lenguaje visual y pedagógico pensado para todos los públicos. EFE

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