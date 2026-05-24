Raúl García de Haro a los osasunistas: "No os merecéis este final de temporada"

Pamplona, 24 may (EFE).- Osasuna selló su permanencia en Primera División en una última jornada agónica pese a caer ante el Getafe, y tras el susto. el delantero Raúl García de Haro, que formó pareja de ataque con Ante Budimir y dispuso de la ocasión más clara del partido, ha lanzando un mensaje de autocrítica y agradecimiento a la afición rojilla en redes sociales.

El atacante no ocultó la tensión vivida tras una temporada irregular que obligó al equipo a jugarse la salvación en el último suspiro. Pese a la derrota, la permanencia se celebró como un alivio colectivo en el vestuario navarro.

PUBLICIDAD

Ya en frío, García de Haro ha compartido su reflexión: “No os merecéis este final de temporada, rojillos. Todavía con el susto en el cuerpo, esto tiene que hacernos reflexionar y no perder el respeto a la categoría en ningún momento. Lo importante, CA Osasuna es de Primera una temporada más, donde merece estar. Muchas gracias por apoyarnos siempre”.

Sus palabras reflejan tanto la autocrítica interna como el reconocimiento a una afición que, una vez más, acompañó al equipo en los momentos más delicados del curso. Con siete goles, es el segundo máximo anotador del curso junto a Víctor Muñoz. EFE

PUBLICIDAD

le.mm/sab