Radu cree que el Celta puede "mejorar" lo hecho esta temporada

Vigo, 24 may (EFE).- El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, mostró este domingo su ambición con vistas a la temporada 2026-2027, en la que él cree que su equipo puede mejorar lo hecho durante este curso, al término de la cual se ha clasificado para la Liga Europa.

“Tengo ganas de que llegue el próximo año porque sé que podemos hacer más. En el fútbol nada es imposible, y yo creo que podemos mejorar lo que hemos hecho. Tenemos que ir a por todas como hemos hecho este año, gestionando los momentos malos para llegar lejos en la Liga Europa”, señaló a los periodistas.

PUBLICIDAD

El guardameta ha sido indiscutible para Claudio Giráldez en Liga (38 partidos) y Liga Europa (12). Para él, “el secreto” del rendimiento del equipo ha sido “la unidad” del vestuario.

“Tenemos un grupo increíble. Hemos tenido un momento bueno y hemos conseguido mantenerlo durante un periodo muy largo, y luego hemos superado los malos con mucha unidad y estando todos unidos”, explicó.

PUBLICIDAD

Dijo estar “muy agradecido” por el cariño que el celtismo le ha dado desde su llegada porque “no” se lo esperaba; por eso cierra el curso con “la satisfacción” de devolver al equipo a la Liga Europa y “dedicárselo” a los aficionados.

“El Celta es como mi casa, estoy muy feliz de estar aquí. Tengo que darle gracias al cuerpo técnico por confiar en mí, por darme la oportunidad de jugar en este equipo”, manifestó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/cmm