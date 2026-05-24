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Radiografía de las Fuerzas Armadas: 54.517 militares de carrera, 2.415 más que hace 5 años

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Madrid, 24 may (EFE).- El número de militares de carrera en activo se ha incrementando en 2.415 efectivos en los últimos cinco años hasta llegar a los 54.517 actuales, de los que más de la mitad, un 54 por ciento, pertenecen al Ejército de Tierra, según los datos del Ministerio de Defensa.

Así, en 2025 (última estadística de personal militar de carrera publicada por Defensa), el Ejército de Tierra contaba con 29.757 militares de carrera en activo, 939 más que cinco años antes; mientras que el Ejército del Aire tenía 11.676 (557 más), la Armada, 10.999 (753 más) y los Cuerpos Comunes (jurídico, de intervención, de sanidad y de músicas militares) 2.985 (166 más).

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De los 54.517 efectivos de carrera en activo, 48.383 son hombres (88,7 %) y 6.134 son mujeres (11,2 %), con una edad media de 43,39 años.

Además, un total de 11.749 militares están en la reserva: 7.096 en el Ejército de Tierra, 2.446 en el Ejército del Aire y del Espacio; 1.900 en la Armada, y 307 en los Cuerpos Comunes.

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En Tierra, del total de 29.757 militares de carrera en activo, 27.112 son hombres (91,1 %) y 2.645 mujeres (8,9 %), un porcentaje que se eleva en el cuerpo de intendencia (14,7 %) y de ingenieros (12,1 %).

Los 11.676 militares en activo del Ejército del Aire y del Espacio suponen el 21,4 % del total. De ellos, 10.386 son hombres y 1.290 mujeres (11 %).

La Armada engloba a un 18,5 % del total de militares de carrera en activo, de los que 9.066 son hombres y 1.033 mujeres, que representan un 10,2 %.

En los Cuerpos Comunes los 2.985 efectivos suponen un 5,5 % del total. De ellos, 1.819 son hombres y 1.166, mujeres, un 39,1 %. En estos cuerpos la edad es inferior a la media: 41,02 años.

En cuanto al empleo, en 2025 había cuatro generales: el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, y el jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Antonio Piñeiro.

Además, hay 33 tenientes generales de división o almirantes (17 en Tierra, 10 en Aire y 6 en la Armada), 73 generales de división o vicealmirantes y 122 generales de brigada o contralmirantes.

También en la escala de oficiales hay 1.041 coroneles o capitanes de navío, 2.898 tenientes coroneles y capitanes de fragata; 3.175 comandantes y capitanes de corbeta; 4.373 capitanes y tenientes de navío, y 2.992 tenientes y alféreces de navío.

En cuanto al cuerpo de suboficiales, hay 416 suboficiales mayores, 5.885 subtenientes, 6.480 brigadas, 5.364 sargentos primeros, 7.802 sargentos, 1.128 cabos mayores, 9.564 cabos primeros, 3.142 cabos y 25 soldados y marineros. EFE

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