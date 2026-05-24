Presidente de médicos espera que el parón de la huelga sirva para diálogo y lograr acuerdo

Santander, 24 may (EFE).- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, confía en que el parón del verano en las movilizaciones y la huelga médica se aproveche para negociar y llegar a acuerdos, y reclama un esfuerzo de diálogo y que "se busque la conciliación".

"La huelga médica es una pena, es lo último que podemos hacer los médicos por reivindicar nuestra actividad laboral", dice Tomás Cobo, en una entrevista concedida a EFE tras la última semana de huelga de los médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

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Los colegios de médicos a los que representa y la Organización Médica Colegial hacen un llamamiento "al diálogo y a la conciliación" en este conflicto.

"Desde el Foro de la Profesión Médica lo hemos intentado. Lo que se tiene que llegar es a un acuerdo por ambas partes", afirma.

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Y abunda en que "las negociaciones siempre son por ambas partes", y por tanto, a su juicio, la parte sindical convocante de la huelga "tendrá que estar dispuesta a ceder en algunos entornos, exactamente igual que la parte de la administración, que es la que tiene el poder" y "la que está obligada a negociar y llegar a lo mejor".

Con todo, Cobo, como ya ha dicho en otras ocasiones, insiste en que, para los médicos, con el Estatuto Marco ha llegado "la gota que ha colmado el vaso".

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"Esto no es de ahora. Esto es la herencia de muchos años en los que los médicos en España hemos trabajado con un modelo retributivo salarial que depende fundamentalmente de los complementos, en concreto de las guardias, que han salido de horas y horas y horas de trabajo. Los médicos hemos trabajado durante muchos años más de 70, 80, 90, e incluso 100 horas a la semana", subraya.

Y advierte de que el bloqueo actual en el conflicto viene de varios factores, entre ellos "una precariedad profesional, con contratos laborales que durante años y años han estado sometidos a la interinidad", pero también de "la falta de tiempo para la formación continuada".

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"La medicina avanza a toda velocidad y no hemos tenido tiempo de formarnos. La administración no concede el tiempo para la formación continuada, y a esto añádele las agresiones a los profesionales sanitarios, que somos los últimos interlocutores con el paciente", señala.

Lamenta que "el conflicto está ya de alguna forma enquistado", aunque ve "una buenísima noticia que se pospongan las movilizaciones".

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Primero, "por los pacientes", pero también para que ese tiempo "se aproveche para negociar y llegar a acuerdos".

"Siempre es difícil llegar a acuerdos, pero lo que hay que hacer desde una parte y desde la otra es lo que tenemos que hacer siempre en la vida: identificar cuáles son los problemas y, entre todos, con sentido común, con voluntad, buscar las soluciones", agrega.

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Cobo también ha hablado de los problemas de cobertura asistencial que suele conllevar la llegada del verano y de las vacaciones de los profesionales en algunas zonas.

Ha advertido de que "sin ninguna duda habrá problemas", y sobre todo en áreas vacacionales en las que la población se incrementa "en ocasiones en cinco o incluso diez veces más" pero con los mismos recursos de atención sanitaria".

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"La buena noticia es que la planificación en general en todos los servicios autonómicos de salud ha mejorado con el tiempo", ha considerado.

Así mismo, ha señalado el riesgo de competencia para captar profesionales, ya que hay servicios autonómicos de salud que pagan la guardia "incluso un 30 o un 40 % más" que otros, y eso genera movimientos y flujos de profesionales buscando una mejor remuneración.

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EFE

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