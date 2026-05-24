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Porfi Fisac: “Hemos fallado tiros fáciles en los momentos clave”

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Badalona (Barcelona), 24 may (EFE).- El técnico del Recoletas Salud Burgos, Porfi Fisac, ha remarcado que “el equipo ha fallado tiros fáciles en los momentos clave”, como clave a la derrota por 86-79 en la pista del Asisa Joventut.

El entrenador segoviano ha mantenido que su equipo ha tenido opciones de victoria en el Olímpic. “Ellos han estado siempre por delante en el marcador, y han intentado escaparse un par de veces, pero nosotros hemos tenido nuestras oportunidades de acercarnos y poder darle la vuelta”, ha dicho.

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“En los momentos que más calentaba el balón y que podíamos anotar fácil, hemos cometido errores no esperados y ahí es cuando más nos han castigado, aunque quizás ha sido un castigo bastante excesivo”, ha añadido.

Por último, Fisac ha hablado de la permanencia matemática lograda antes de jugar este partido. “Pese a lograr el objetivo antes de jugar, nosotros siempre tenemos en mente el ganar, así me lo han enseñado desde pequeño, no venimos sólo a participar”, ha zanjado. EFE

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jvs/asc

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EFE

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