Ponsarnau: "Hay que intentar que la liga no acabe el viernes para nosotros"

Bilbao, 24 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, recordó tras la victoria en Miribilla frente al Básquet Girona (86-80) que su objetivo es "intentar que la liga no acabe el viernes" tras su visita a La Laguna Tenerife porque quieren jugar el 'playoff' de la Liga Endesa.

"Nosotros ahora dependemos de nosotros mismos para jugar 'playoff', también nuestros otros dos rivales. Por nuestra parte vamos a intentarlo al cien por cien. Lo dije el día de mi renovación. Queremos ganar todos los partidos y el de Tenerife lo queremos ganar", recalcó el técnico en la sala de prensa del Bilbao Arena.

PUBLICIDAD

Ponsarnau aseguró que a la "muy buena mentalidad" de los jugadores se ha sumado la "ambición de hacer cosas" demostrada, entre otros aspectos, con las renovaciones confirmadas el sábado de cuatro piezas básicas como Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Martin Krampejl y Margiris Normantas.

"Tenemos muchos jugadores preparados para la causa y es un placer trabajar con ellos", añadió el catalán, quien ya sobre el encuentro frente al Girona admitió que, como preveía, fue "muy duro" porque los jugadores de Moncho Fernández empezaron "con mejores sensaciones y las ideas muy claras".

PUBLICIDAD

"Hasta que no hemos encontrado un poco de acierto, defensa y rebote no hemos podido competir. Aleix (Font) ha hecho una rotación muy buena y nos ha dado confianza. En la lucha del rebote ellos han estado muy bien y nos ha costado encontrar jugadores. Pero al final Mel (Pantzar) ha dirigido muy bien y Hilliard ha estado excelso", resaltó. EFE

ibn/cmm

PUBLICIDAD