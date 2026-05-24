PNV ve irresponsable que Sánchez siga "más allá de 2026 sin rumbo, sin mayoría estable y con agenda judicializada"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que, con el actual "panorama", es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" y, por su parte, ha defendido que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

Esteban se ha pronunciado de este modo en un acto celebrado en la localidad vizcaína de Durango, donde el PNV ha reunido a más de 2.500 militantes --en función de los datos aportados por la formación-- a un año de las próximas elecciones municipales y forales. Con el lema 'ADI', acrónimo de 'Aurrera Diharduen Indarra' (la fuerza que avanza), el encuentro ha contado con las intervenciones, además del presidente jeltzale, del lehendakari, Imanol Pradales, y los presidentes del PNV en los tres territorios vascos y en Navarra.

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Durante su intervención, Esteban ha aludido a "todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español" y que son "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".

"Aquí no vale todo", ha advertido el presidente del PNV, que ha recordado que "ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero", al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo "absoluto". Aunque se está "en una fase indiciaria de la instrucción" del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno "es muy grave y muy preocupante".

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Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez "no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo" porque "esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones". Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a "seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales".

A su entender, el "panorama" hace "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" y, de hecho, en su opinión, "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

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Para Aitor Esteban, en el Estado "todos son banderines ideológicos, banderines sin una mayoría, pura cáscara, relato vacío". En esta línea, ha criticado que la sanidad pública ha sido el "principal lema de campaña en Andalucía", pero, pese a la "palabrería", les "da igual" que la huelga de médicos por el Estatuto Marco siga afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública" como Euskadi.

"Si no nos dejan gestionarlo desde aquí, la única vía es negociar, negociar y negociar. No hay otra", ha señalado el presidente del PNV, que ha instado a que la ministra de Sanidad, Mónica García, "se siente ya" con los médicos y, si no, "que lo haga Sánchez, porque, como presidente del Gobierno del Estado, él es tan responsable como la ministra".

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Esteban ha reivindicado que, en los actuales "tiempos de incertidumbre, de falta de seguridad, de zozobra", el PNV "es alguien confiable" que sabe "qué país" quiere y "a dónde dirigirlo" y tiene "una forma de hacer, unos valores".

El dirigente jeltzale ha advertido de que los ciudadanos "esperan soluciones, ni ruido ni promesas vacías, respuestas desde la centralidad política" en materia de vivienda, salud, seguridad, derechos lingüísticos o migración. "A eso nos vamos a dedicar, con realismo, sinceridad y convicción", ha asegurado.

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En esta línea, ha apuntado que el PNV no se "esconde", mientras que, por contra, "en Euskadi hay algunos que se camuflan", de manera que "unos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria, aquí actúan de una manera diciendo 'no' y en Madrid de otra diciendo 'sí' a todo, un día se visten de institucionalidad, pero al día siguiente la denostan".

Esteban ha criticado a EH Bildu que no solo no apoya las medidas del PNV en vivienda, sino que "además quieren dar lecciones", cuando "suspende la asignatura con un cero" porque "es el partido que menos suelo ha cedido para vivienda en Guipúzcoa desde 2016". "¿Para eso quieren el poder municipal? ¿Para cruzarse de brazos y no hacer nada?", se ha preguntado.

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También ha censurado a "otros que parecen necesitar marcar perfil político y estar en los medios continuamente, hablando a menudo sin datos", en alusión al PSE-EE, socio de gobierno del PNV en las principales instituciones vascas.

Tras reivindicar que "un partido de gobierno, como el PNV, está a lo que tiene que estar, a solucionar los problemas de la gente y a defender su proyecto de país", ha criticado que no se sabe "cuál es el del PSE".

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"Porque diferenciarse del PNV cada semana no es un proyecto de país. Buscar la confrontación continuamente y desbordar el río para después decir que las aguas vuelven siempre a su cauce... Ya, hasta que no vuelvan", ha señalado, reivindicando que "Euskadi necesita liderazgo, necesita discreción y temple, ambición, visión".

También ha criticado al PP vasco, al que ha calificado de "partido perdido", porque "no entiende el país" y pretende traer "modelos de confrontación y bronca" que no "encajan" en Euskadi. "Euskadi no avanza desde las trincheras, avanza desde la convivencia, desde la centralidad y desde el respeto a la pluralidad de este país", ha señalado.

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Esteban ha finalizado su intervención apelando a la militancia jeltzale a "no conformarse con gestionar bien, no mirar hacia otro lado, y salir, escuchar, construir" para defender Euskadi "todos los días".

"NO DESPISTARSE"

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha reinvidicado, en tiempos "de turbulencias", la necesidad de actuar con "ejemplaridad, transparencia y honestidad".

En este sentido, ha apelado a no "despistarse" con "el 'show' de Madrid" y a "defender con más fuerza" los principios y valores que guiaron al primer Gobierno Vasco constituido hace 90 años. "Aunque vayamos contracorriente. Aunque no esté de moda en la M-30, en Silicon Valley o en Pekin. En Euskadi: brújula política y moral", ha defendido.

Asimismo, el Lehendakari ha recordado los "retos enormes" que afronta Euskadi, entre los que ha citado la vivienda, el impulso a la revitalización del euskera, garantizar el bienestar emocional, atender y dar respuesta al fenómeno de la migración, y la defensa del autogobierno porque se debe seguir "dando pasos firmes en el camino de la libertad".

En este último ámbito, ha advertido de que el PNV no va a "parar hasta conseguir lo que le pertenece por Ley y Referéndum desde 1979: el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika".

En palabras de Imanol Pradales, "la actualización de nuestro autogobierno debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas siguiendo la máxima de nuestros antecesores, que decía 'decidieron porque eran y eran porque decidían'". "Nos va mucho en ello porque nuestro futuro como pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un país democrático", ha concluido.

Desde las ejecutivas territoriales, el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha reafirmado el compromiso de su partido para liderar a la sociedad vasca "en su camino hacia el progreso, la justicia y la libertad", mientras que la responsable en Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga, ha señalado que el objetivo principal de su partido "es guiar la aspiración y el deseo de país: vertebrar y desarrollar la nación vasca".

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha reivindicado a su partido como "una herramienta al servicio de la sociedad vasca" y el máximo dirigente jeltzale en Navarra, Unai Hualde, ha destacado el papel de su partido en este territorio "para posibilitar gobiernos plurales".