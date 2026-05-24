Plácido Domingo ofrece una gala lírica el viernes en el Palacio de Festivales de Cantabria

Santander, 24 may (EFE).- Plácido Domingo visitará el Palacio de Festivales de Cantabria este viernes con una gala lírica en la que estará acompañado del tenor Arturo Chacón-Cruz y las sopranos Irina Lungu y Eva Marco, bajo la dirección musical de Jordi Bernàcer.

El artista ofrecerá un programa que abarca desde la ópera y la zarzuela hasta la opereta y las melodías más populares.

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Plácido Domingo estará acompañado por Arturo Chacón-Cruz, "considerado uno de los tenores operísticos más destacados de su generación".

Se ha consolidado como una figura principal de la ópera, actuando en los teatros y salas de conciertos más prestigiosos del mundo, desde el teatro de La Scala de Milán hasta el Carnegie Hall en Nueva York.

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Su repertorio incluye más de 60 roles interpretados en 30 países.

Ha colaborado con reconocidos directores de cine como Sofia Coppola en 'La Traviata', con vestuario exclusivo diseñado por Valentino, y con Woody Allen en 'Gianni Schicchi'.

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Entre sus actuaciones más recientes destacan la serie de conciertos 'Noche española', junto al propio Plácido Domingo en la histórica Arena de Verona, y un concierto en las Chorégies d’Orange de Francia, retransmitido en directo para alrededor de dos millones de espectadores.

También acompañarán a Domingo las sopranos Irina Lungu y Eva Marco.

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Irina Lungu, que inició su carrera en Italia, ha conquistado algunos de los teatros más prestigiosos del mundo: la Metropolitan Opera, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House de Covent Garden, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real, la Ópera de Zúrich, el New National Theatre Tokyo, la Ópera de Bilbao, la Hamburg State Opera, la Deutsche Oper Berlin y la Arena di Verona.

También ha colaborado con varios de los más grandes directores de orquesta y se ha proclamado ganadora de numerosos e importantes concursos internacionales.

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Eva Marco, por su parte, ha ofrecido más de 200 conciertos en España y en países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Austria, Grecia, Hungría o Estados Unidos.

Debutó internacionalmente en 2020 como Alisa en 'Lucia di Lammermoor' en Génova y ese mismo año interpretó Idamante en 'Idomeneo' de Mozart junto al Teatro Grataciello de Nueva York en una gira internacional por Grecia, actuando además con la Orquesta Sinfónica de la Ópera Nacional de Atenas. EFE

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