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Piden cárcel a una presidenta de comunidad por cargar 190 recibos a una vecina fallecida

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Alicante, 24 may (EFE).- La fiscalía pide dos años de cárcel para una presidenta de comunidad de propietarios de un edificio de Dénia (Alicante) acusada de cargar hasta 190 recibos por cerca de 80.000 euros a una vecina que había fallecido.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio se celebrará este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.

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El ministerio público ve un delito continuado de estafa por pasar dichos recibos entre 2014 y 2019 pese a que la procesada conocía el deceso de la vecina. De hecho, concluye que giró a la cuenta de la víctima más de 10.000 euros a su propio nombre y más de 69.000 euros a la cuenta de la comunidad de vecinos. EFE

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