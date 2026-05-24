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Pere Romeu, el triunfo del método

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Barcelona, 24 may (EFE).- El entrenador Pere Romeu (Barcelona, 1993) culminó en Oslo, con la conquista de la Liga de Campeones femenina, un proceso de dos años que fue de todo menos fácil, después de sobreponerse a lesiones, a marchas dolorosas y a las estrecheces económicas del Barcelona.

Quizá por ello, pocos minutos después de levantar su primera 'Champions' como primer entrenador del Barça frente al todopoderoso Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez (4-0), su antecesor en el banquillo azulgrana, el técnico barcelonés reivindicó la apuesta por la centrocampista Clara Serrajordi, que a sus 18 años fue titular en la final continental.

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"Todo el mundo decía que teníamos una plantilla corta. Yo no sé si era corta, pero hoy Clara Serrajordi ha jugado una final de la 'Champions' y lo ha hecho súper bien. La ambición de este equipo es máxima", destacó desde el césped del Ullevaal Stadion de Oslo.

La joven centrocampista catalana es el máximo exponente del éxito silencioso de Romeu, que a los contratiempos ha buscado soluciones en la cantera, sin escudarse en excusas ante las dificultades de acudir al mercado para mejorar la competitividad del equipo azulgrana debido a los límites impuestos por las normas del 'fair play' financiero.

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En verano de 2024, Romeu, asistente de Jonatan Giráldez, asumió el reto de dirigir a un equipo que venía de conquistar la tercera Liga de Campeones, también ante el Lyon, con una plantilla que empezó a perder piezas importantes como la delantera Mariona Caldentey, la lateral Lucy Bronze y la centrocampista Keira Walsh.

Todas ellas jugadoras internacionales con experiencia que decidieron aceptar las ofertas del fútbol inglés, cuyos clubes quieren discutir la hegemonía del Barcelona con más inversión, que se traduce en una mayor competitividad de la Women's Super League, algo que contrasta con lo que sucede en la Liga F española.

Pese a las bajas, el club catalán pudo mantener la columna vertebral formada por Cata Coll, en la portería; Irene Paredes y María León, en defensa; Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, en la medular; y Graham Hansen, en la delantera.

Además, el Barça incorporó a la '9' polaca Ewa Pajor y a la talentosa delantera portuguesa Kika Nazareth en verano de 2024. Y en su primer curso como primer entrenador azulgrana, Romeu celebró el triplete nacional, pero no pudo reeditar la 'Champions' de 2024 al caer en la final de Lisboa frente al Arsenal de Mariona Caldentey (1-0).

En su segunda oportunidad, como ya sucedió con los técnicos Lluís Cortés y Jonatan Giráldez, que también tuvieron que probar el amargo sabor de la derrota en una final antes de levantar su primera Liga de Campeones, Romeu disfrutó de la gloria con una goleada incontestable.

El título conseguido en Oslo tiene mucho mérito. Y es que en su segundo curso tuvo que hacer frente al adiós de la extremo Fridolina Rölfo y la defensa Jana Fernández.

Además, la entidad, condicionada por la normativa del 'fair play', solo pudo incorporar a Laia Aleixandri y se vio obligada a renunciar al fichaje de la delantera Klara Buhl, del Bayern de Múnich, con la que tenía un acuerdo cerrado. A ello se sumaron los contratiempos físicos durante la temporada de puntales como Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri.

Con todo, Romeu, arropado por Marc Vivés en los despachos, no se quejó públicamente, creyó en el "proceso" -palabra que ha repetido constantemente este curso- y apostó sin miedo por futbolistas del filial, como la propia Serrajordi y la defensa Aïcha Camara.

Además, otras jóvenes como Sydney Schertenleib y Vicky López dieron un paso adelante en un equipo en el que las veteranas también confiaron en el método de su técnico para ganar las cuatro competiciones oficiales. EFE

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EFE

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