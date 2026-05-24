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Pedro Porro: "Ojalá pueda estar en la lista"

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Londres, 24 may (EFE).- Pedro Porro, jugador del Tottenham Hotspur, subrayó su deseo de ser uno de los futbolistas que esté en la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que anuncia el lunes Luis de la Fuente.

"Estoy muy emocionado con eso y a la espera del lunes. Ojalá pueda estar en la lista. Sería mi primer Mundial y otro gran paso en mi carrera. En la Eurocopa me quedé fuera y me quedé con esa espina", expresó el lateral a EFE en zona mixta tras la victoria ante el Everton que certifico la salvación del Tottenham.

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"Cuando pitó el final el árbitro se me vino mi familia a la cabeza. Han sido momentos duros y siempre me han apoyado. Había sacarlo como sea y ahora podemos disfrutar de quedarnos en la Premier League".

El lateral derecho, que cuenta con dieciséis internacionalidades, ha acudido a las últimas ocho convocatorias de España, siendo uno de los fijos de Luis de la Fuente.

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Sobre el favoritismo de España en la cita mundialista, Porro explicó: "La gente puede opinar y si dicen que lo somos nos da mucho orgullos. Nosotros iremos con todo con humildad y con mucho orgullo de defender a nuestro país.

España, campeona de la Eurocopa en 2024, afrontará el Mundial de 2026 encuadrada en el grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. EFE

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