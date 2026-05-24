Patxi López: "Hoy la prioridad nacional no es de Vox, sino del Partido Popular"

Granollers (Barcelona), 24 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC en Granollers (Barcelona) que "hoy la prioridad nacional no es de Vox, sino del Partido Popular".

"A nosotros no nos ha ido muy bien en algunas elecciones, pero ellos no solo no se han desprendido de Vox, sino que dependen más que nunca", ha señalado López en declaraciones a los medios de comunicación.

La llamada 'prioridad nacional', ha sostenido, "no son más que políticas racistas y xenófobas que nos retrotraen a tiempos de dictaduras con una falta de humanidad enorme".

En ese sentido, ha cargado contra los populares por impulsar lo que considera "políticas inhumanas" aunque "algunos vayan todos los domingos a misa y quieran estar con el papa en primera fila".

López ha afeado además que el PP trate a los socialistas "como un enemigo y no como un adversario", y ha advertido de que "en lugar de ganarnos en las urnas, nos quieren destruir".

Se ha mostrado convencido de que esa actitud ha alejado a fuerzas con las que el partido de Alberto Núñez Feijóo pudo entenderse en el pasado y ha descartado por ello que pueda prosperar una moción de censura.

"Eso preguntárselo a Feijóo, a ver si ha conseguido algún apoyo", ha planteado en este sentido.

En este contexto, el dirigente socialista ha afirmado que afrontan "con muchas ganas" las próximas elecciones municipales, que se celebran dentro de un año.

Con más de 2.000 alcaldes y decenas de miles de concejales socialistas, ha opinado que los comicios locales serán la respuesta electoral a las políticas de la derecha y la ultraderecha: "Esas elecciones sí que las vamos a ganar", ha vaticinado. EFE

