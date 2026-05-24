Parejo y Pedraza vuelven a la titularidad ante un Atlético con Griezmann y Musso

Villarreal (Castellón), 24 may (EFE).- El centrocampista Dani Parejo y Alfonso Pedraza, en su último partido con el Villarreal, son dos de las cinco novedades que presenta el conjunto castellonense en su alineación ante el Atlético de Madrid, en el que regresa el argentino Juan Musso a la portería y Antoine Griezmann también será titular en su último partido con el equipo rojiblanco.

El técnico del Villarreal, Marcelino García, ha formado su equipo inicial con Arnau Tenas; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Pedraza; Pépé, Gueye, Parejo, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

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El entrenador del Atlético, Diego Simeone, ha introducido tres cambios con respecto a la pasada jornada y ha apostado en su alineación por Musso; Llorente, Pubill, Lenglet, Hancko; Giuliano, Vargas, Koke, Álex Baena; Griezmann y Lookman. EFE

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