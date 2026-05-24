Parejo: "He vividos seis años maravillosos aquí"

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El centrocampista del Villarreal Dani Parejo señaló a la conclusión de su último partido con el conjunto castellonense, que ha vivido seis años "maravillosos" y afirmó que le gustaría seguir en activo la próxima temporada

"He pasado seis años maravillosos de mi vida, he vivido aquí el ciclo mas exitoso del club, siendo importante y quiero agradecer al club y a todo el mundo con los que he convivido estos años por facilitarme todo, hacerme sentir importante, feliz. Me he dejado todo por el club, pero el fútbol es así, hay que aceptarlo, pero me voy contento y satisfecho", afirmó en declaraciones a Movistar.

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El veterano jugador de 37 años, que acaba contrato el próximo 30 de junio, indicó sobre su futuro: "pues no sé, me gustaría seguir jugando porque me veo bien, pero ahora quiero estar tranquilo, no precipitarme, pensar con mi familia, buscar la mejor solución y ya veremos".

El jugador madrileño, autor de primero de los cinco goles que marcó su equipo esta noche al Atlético, recordó: "el club nunca había jugado dos años seguidos la Liga de Campeones y lo hemos conseguido. El club está creciendo, se están haciendo las coas bien y vienen sus frutos. Ahora toca disfrutar, pasarlo bien, las vacaciones y olvidarse un poco del fútbol", concluyó. EFE

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