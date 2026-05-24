Espana agencias

Once detenidos por organizar carreras ilegales en Toledo, Cuenca, Navarra y sur de Madrid

Guardar
Google icon

Toledo, 24 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a once personas por participar en carreras ilegales con coches modificados, principalmente en la zona sur de la Comunidad de Madrid, aunque también se desplazaban a otros puntos del país como Toledo, Cuenca o Navarra.

La investigación la han llevado a cabo guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid, que, dentro de su labor preventiva para evitar la comisión de delitos contra la seguridad vial, detectaron estas carreras ilegales el verano pasado.

PUBLICIDAD

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil en una nota de prensa, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, los participantes organizaban las denominadas 'kedadas', en las que podían llegar a congregar a más de 500 personas y en las que fijaban lugares, fechas y horas concretas, habitualmente en fines de semana.

A las citas acudían conductores de diferentes comunidades autónomas, que realizaban una exhibición de coches previamente modificados para potenciar sus características técnicas.

PUBLICIDAD

Aunque los lugares más habituales se localizaban en municipios del sur de la Comunidad de Madrid, como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro o Coslada, estas concentraciones también se extendieron a otros puntos del país como Toledo, Cuenca y Navarra.

Los organizadores, que también participaban en estas carreras, tomaban medidas de seguridad para evitar ser identificados, como el uso de pasamontañas o la manipulación de las placas de matrícula, e incluso tenían establecido un protocolo de actuación para eludir la detención en caso de ser localizados por la Guardia Civil.

El instituto armado considera que estas prácticas suponían un riesgo para la seguridad vial, ya que "ponían en grave peligro la integridad física del resto de conductores de las carreteras y autovías cuando se desplazaban de un punto a otro realizando carreras".

La operación se ha saldado con la detención de once personas y, además, se han intervenido cuatro vehículos y diverso material como bengalas y pasamontañas.

A los detenidos, todos hombres de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales, se les atribuyen los delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zonas de siete comunidades en aviso, Canarias por calor con máximas de 34 grados

Infobae

El Gobierno, expectante ante la declaración judicial de Zapatero: Espera que se defienda y despeje dudas

El Gobierno, expectante ante la declaración judicial de Zapatero: Espera que se defienda y despeje dudas

De Szeged a Leipzig, el camino europeo del Rayo Vallecano

Infobae

El rey entrega este lunes el Premio Carlos V al Comité de las Regiones de la UE

Infobae

Las hectáreas de cultivo siniestradas en el primer cuatrimestre suben un 82 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

Zapatero habría liquidado una hipoteca de 500.000 euros en 11 meses con una transferencia única desde la cuenta de su mujer

“Es pro Sánchez y pro Maduro. El fin justifica los medios”: la Policía revela cómo los jefes de Plus Ultra decidieron buscar la influencia de Zapatero para rescatar la aerolínea

El PSOE, a un año de las elecciones autonómicas: el desgaste de 2026 y la ineficaz apuesta por ministros lastrarán su intento de recuperar el terreno perdido

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos