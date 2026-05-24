Espana agencias

Muere un hombre en un accidente de parapente en Caudete (Albacete)

Guardar
Google icon

Toledo, 24 may (EFE).- Un hombre ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en la zona de la ermita de Santa Bárbara, situada en la cima de Caudete (Albacete).

Según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13:23 horas por un parapente que se ha precipitado al suelo en una zona de difícil acceso.

PUBLICIDAD

En el operativo han participado bomberos de Almansa, que han encontrado al hombre ya fallecido, Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias, helicóptero sanitario y una ambulancia. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar afirma que sigue negociando una nueva prórroga de los alquileres y ve "imprescindible" intervenir el mercado

Sumar afirma que sigue negociando una nueva prórroga de los alquileres y ve "imprescindible" intervenir el mercado

El PP catalán activa su congreso para dar el "empujón" que lleve a Feijóo a la Moncloa

Infobae

Sito Alonso pide no bajar el pistón tras vencer en un partido "muy complicado" para UCAM

Infobae

Los sindicatos elaboran un documento para acabar con la huelga de profesores en Valencia

Infobae

5-1. El Vila-sana abre con una goleada la eliminatoria frente al Palau

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cronología del ‘caso Zapatero’: de los primeros contactos para “tocar puertas” al rescate de 53 millones a Plus Ultra

Cronología del ‘caso Zapatero’: de los primeros contactos para “tocar puertas” al rescate de 53 millones a Plus Ultra

“Zapatero rumbo a Caracas. Va a vigilar la limpieza de las elecciones, jajajaja”: los mensajes que muestran la cercanía entre Plus Ultra y el entorno del expresidente

Zapatero replica que canceló una hipoteca de 500.000 euros con el dinero de la venta de su casa en Aravaca

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

ECONOMÍA

La Agencia Tributaria abre este viernes el plazo de solicitud de cita previa para la atención presencial de la Renta 2025

La Agencia Tributaria abre este viernes el plazo de solicitud de cita previa para la atención presencial de la Renta 2025

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos