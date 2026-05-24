Muere un hombre en un accidente de parapente en Caudete (Albacete)

Toledo, 24 may (EFE).- Un hombre ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en la zona de la ermita de Santa Bárbara, situada en la cima de Caudete (Albacete).
Según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13:23 horas por un parapente que se ha precipitado al suelo en una zona de difícil acceso.
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En el operativo han participado bomberos de Almansa, que han encontrado al hombre ya fallecido, Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias, helicóptero sanitario y una ambulancia. EFE
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