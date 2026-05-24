Muere atropellada una mujer en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que invadió la acera

A Coruña, 24 may (EFE).- Una mujer de 37 años ha muerto atropellada este domingo en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que invadió la acera, informan fuentes municipales.

El accidente se produjo en la zona de Áreas, donde un vehículo invadió la acera y atropelló a tres personas.

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La mujer fallecida tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes.

Una tercera mujer sufrió una crisis de ansiedad en el punto. EFE

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