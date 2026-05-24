Moncho Fernández: "Hemos sido un muy digno rival"

Bilbao, 24 may (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Básquet Girona, destacó tras la derrota encajada en Miribilla frente al Surne Bilbao (86-80) que han sido "un muy digno rival" para un equipo como el local que "se jugaba tanto".

"Hemos entrado muy bien al partido. Sabíamos que iban a salir con mucha intensidad y en la primera parte al menos la hemos igualado. Hemos hecho un buen trabajo en nuestro esfuerzo", señaló el técnico gallego en su valoración del encuentro recordando los 19 rebotes en ataque que han capturado sus jugadores, 8 de ellos por parte de Martinas Geben.

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"Al final se trataba de ver quién cogía la escapada buena y ha sido Bilbao. En los últimos tres minutos nuestros lanzamientos se han ido fuera y ellos han tenido acierto. Pero a nivel de esfuerzo y lucha el equipo ha estado muy bien", añadió Fernández, quien fijó como objetivo para la última jornada ganar al Joventut en Fontajau para firmar "la mejor temporada de la historia de Girona en la ACB".

"También nos jugamos nuestra profesionalidad y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos. Hay gente que pelea por unas cosas, otros pelean por otras, pero todos los objetivos son igual de de legítimos. Nosotros no hemos venido a Bilbao a tomarnos unos chatos. Vinimos a jugar y a ganar", recalcó. EFE

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ibn/cmm