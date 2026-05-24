Métrika: "Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre"

Javier Herrero

Madrid, 24 may (EFE).- "Ambiciosa, caprichosa, satánica y divertida", Métrika se ha convertido en una de las figuras más pujantes de la música española tanto por las letras sin filtro de sus temas como por su manera de presentarse, en parte performada para que difícilmente pueda pasar inadvertida.

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"Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre, yo prefiero que me odien a pasar desapercibida", ha declarado esta estrella emergente a su paso por 'Gen [F]', el nuevo videopódcast de EFE que, tras la primera entrega con Abraham Mateo, ha alumbrado este domingo un nuevo episodio con ella como protagonista.

Quienes no formen parte de su cada vez más grande cuerpo de seguidores podrían identificarla como una de las flamantes invitadas al confesionario de la última gira de Rosalía, una ocasión que vivió "muy nerviosa" y con un extra de "vino" en el cuerpo a la hora de relatar un desengaño amoroso que, según ha confesado en charla con el periodista Javier Herrero, en realidad no era suyo.

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Nacida Thais Amores García (Castellón de la Plana, 2003), esta "satánica tradicional" se ha sumado al juego de saltar fronteras temporales e imaginarse en otra época: la suya sería la de las cazas de brujas. "Yo tengo un 90 por ciento de bruja y otro 10 por ciento de falta de conocimiento", ha bromeado.

Quien se ha ganado el apelativo de 'Madre fundadora' por uno de sus trabajos más conocidos ha señalado a Michael Jackson como su principal icono, así como a La Zowi como referente. "Ella es la abuela fundadora", ha puntualizado tras hacerse ella misma un nombre en ámbito del trap, el reguetón y las músicas urbanas.

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De hecho, ha señalado que, con canciones como 'Zorrona', lo que hizo fue seguir los pasos de su ídolo al reapropiarse el término frente a los machistas. "A mí no me insultan cuando me llaman zorra, ni guarra ni puta. No me causa nada. La Zowi hizo mucho por (reapropiarnos) fulana. Ahora falta alguien que lo haga con golfa y con furcia", ha retado con retranca.

Desde la publicación en 2021 de su primer tema, 'Amén', su producción es ya inmensa entre "mixtapes", EP y álbumes, entre ellos el más reciente, 'Neófita' (2025), "en una constante evolución" en la que no se cierra "a absolutamente nada", ni siquiera hacer "indie en dos años".

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"Yo quiero hacer rock. Estoy cansada ya del reguetón y quiero ser roquera, salir ahí y tirarme de rodillas", ha comentado en otro momento.

Autora de letras muy desinhibidas, ha reflexionado sobre las razones por las que, según los estudios, la generación que más habla del sexo es la que menos lo practica. "Es porque estamos faltos de cariño y de amor. Yo hablo mucho de sexo porque me parece lo menos tabú del mundo, pero hablar con alguien sobre el amor cuesta más. En mi caso me da miedo que me hagan daño", ha comentado.

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Ante esos arrebatos de sinceridad ha terminado reconociendo que lo de Métrika tiene una buena parte de "performance". "Soy muy divertida y simpática, pero no tanto", ha bromeado.

En uno de sus momentos más sinceros, ha explicado por qué la muerte es su "mayor miedo": "Me asusta mucho lo desconocido y la eternidad me asusta. No me creo eso de no sentir nada para siempre. Y también me asusta que haya algo detrás y no sea lo que yo espero".

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"Y eso que he querido morirme muchas veces. Alguien dijo que cuando te quieres morir no quieres dejar de vivir, sino dejar de sentirte mal", ha confesado en un momento en el que la importancia de la salud mental ha entrado en escena.

Por estar aún judicializado, no ha querido entrar a hablar sobre la denuncia que interpuso contra otra artista, BB Trickz, por el asalto que esta protagonizó en uno de sus conciertos, pero sí sobre la decisión de cancelar una actuación en las fiestas de San Pedro en Burgos después de que una de sus bailarinas, MarcDa, recibiese insultos y una lluvia de objetos por el mero hecho de ser trans.

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"(Al final) nos pagaron, pero le costó al Ayuntamiento de Burgos", ha denunciado Métrika sobre aquel desagradable episodio.

No ha dudado ante la pregunta de qué hace una artista como ella en un mundo por lo general tan encorsetado como el de las multinacionales, tras su reciente fichaje por Universal Music a finales de 2025. "Ganar dinero", ha dicho, antes de añadir que necesitaba "un equipo grande".

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"(Yo aspiro a ) todo lo que se pueda llegar. No me marco techo. Soy muy ambiciosa y siempre quiero más. Soy una caprichosa y siempre he tenido lo que he querido y con esto también", ha declarado orgullosa, con un nuevo tema ya listo para el verano y "casi grabado" su próximo disco. EFE

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