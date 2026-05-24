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“Maximum Scepticism” domina de principio a fin en el Premio Satrústegui

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Madrid, 24 jun (EFE).- “Maximum Scepticism”, segundo de la reciente Poule de Potros, ha confirmado los pronósticos y se ha impuesto en los 1.600 metros del Premio Satrústegui, primero de salida a meta con la monta de Jaime Gelabert. Con sendos remates exteriores, “Zodiaco” y “Sky Rim” completaron el trío en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Seis ejemplares de 3 años tomaban la salida en este Satrústegui, y los seis corredores tres semanas atrás en la Poule de Potros, la prueba reina del calendario nacional para la generación en la milla. De ellos, el mejor clasificado entonces fue “Maximum Scepticism”, y hoy lo refrendó en la pista de hierba madrileña.

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El ganador, que luce los colores de la cuadra Mediterráneo de José María Maldonado, está entrenado en Madrid por el georgiano Sandro Tsereteli.

La otra prueba destacada de la jornada era el Nouvel An, de 1.800 metros y también para potros de 3 años. “El Jeque”, cuarto en la propia Poule de Potros, al que montaba el jockey francés Valentin Seguy, ganó en foto a “The Wiser” y “Shy Guy”.

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Los restantes vencedores del día han sido el 2 años “Dragon Force”, con el checo Václav Janácek, “Sucking Diesel”, yegua que montó el argentino José Gómez, y “Konfussion”, con Nicolás de Julián como jockey.

Con estos resultados, la combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la compuesta por las mantillas: 1 – 6 – 2 – 2 – 3 – 6. En la Lototurf, el caballo ganador es el 2. No tomaron la salida “Wite Toast” en la segunda carrera y “Otto” en la cuarta. EFE

fg/asc

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