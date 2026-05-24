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Maroto pide que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y espera que "la justicia haga justicia"

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido este domingo que se respete la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y ha señalado que espera que "la justicia haga justicia".

En declaraciones a los medios antess de la manifestación por la vivienda en la capital, la portavoz socialista ha vuelto a defender la actuación del Gobierno respecto al rescate de la aerolínea en 2021, momento en el que era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo de la nación.

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"Todas las empresas que se favorecieron del escudo social por parte del Gobierno de España se basaron en informes que hacen los técnicos, en este caso de la SEPI. Ha habido también investigaciones de dos rescates, el de Plus Ultra y el de Air Europa, y no se ha encontrado absolutamente nada que ponga de manifiesto que hubo irregularidades", ha subrayado la exministra de Industria, Turismo y Comercio.

Asimismo, Maroto ha calificado la operación como un "momento excepcional" en el que el Ejecutivo "estuvo a la altura" y ha cargado contra un Partido Popular "que no defendió ni los empleos ni las empresas" y que puso "palos en las ruedas" votando "en contra de todo".

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INFORME DE LA UDEF

Este sábado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitió al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se analizan conversaciones de los implicados en la trama que señalaban a Zapatero como una persona "pro Sánchez y pro Maduro".

Al respecto, Maroto ha recalcado que se trata de "filtraciones" y que "hay que respetar" la presunción de inocencia del expresidente, quien "se tiene que defender". En este sentido, como ya hizo este sábado en la manifestación estatal de las educadoras infantiles, ha pedido que "la justicia haga justicia".

"Insisto, que la justicia haga justicia, que se desarrolle el juicio con todas las garantías y que dejemos que Zapatero se defienda. Pero también espero que haya pruebas suficientes e indicios suficientes para que su presunta participación en cualquier trama se pueda demostrar", ha concluido.

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EuropaPress

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