Marea rojiblanca en Atenas antes de la final de la Euroliga

Carlos Expósito

Atenas, 24 may (EFE).- Una marea rojiblanca tomó los aledaños del OAKA (Complejo Olímpico de Deportes de Atenas) horas antes de la final de la Euroliga entre el Olympiacos y el Real Madrid, con miles de aficionados griegos accediendo al estadio en claro contraste con la mucho más reducida presencia de seguidores madridistas.

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La afición helena, una de las más fervorosas del continente europeo, convertirá el pabellón en un infierno rojiblanco para el conjunto madrileño, con el que buscan tomarse la revancha en la final de este domingo después de perder contra ellos hace tres años en esta misma instancia.

De hecho, tres horas antes de que comenzara el partido, los aficionados griegos ya iban tomando asiento y entonando sus cánticos dentro del recinto mientras se disputaba la final junior de la Euroliga Next Generation entre el Real Madrid y el Barcelona.

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La afición madridista, que entró de forma escalonada debido a que muchos también querían apoyar al equipo de la cantera en ese encuentro, será minoría en un pabellón que rugirá con más de 15.000 griegos en busca de su cuarta Euroliga.

Entre los madridistas merengues que accedieron al estadio con dos horas de antelación se encuentran Beatriz y Carlos, que pese a reconocer que va a ser un partido complicado, sobre todo debido a

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La ausencia de pívots en el Real Madrid por las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba convierte en favorito al Olympiacos, que acabó como líder la primera fase de la competición continental.

El conjunto griego está confiado en conseguir su cuarta corona en su ciudad, en el pabellón donde juega su máximo rival y ante un equipo contra el que ha perdido tres finales de las cuatro disputadas.

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La capital de Grecia, país con gran tradición de baloncesto, acoge diecinueve años después la final de la Euroliga. Muchos aficionados griegos se acercaron al recinto sin entrada, con la intención de conseguir una o encontrar la forma de acceder, según constató EFE y confirmó uno de los trabajadores de la organización.

El Real Madrid, equipo más laureado de la competición con once títulos, aspira a conseguir la épica en un contexto marcado por las lesiones y por jugar con toda una grada en contra.

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El Olympiacos aspira a sellar su gran temporada y conseguir su hazaña: ganar en el estadio del Panathinaikos, ganar a uno de los rivales que más finales le ha arrebatado y hacerlo ante los suyos.

EFE

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(foto)(vídeo)

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