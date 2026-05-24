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Marcelino: “Ha sido un guion perfecto para un bonito final”

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Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró tras la goleada ante el Atlético y asegurar el tercer puesto que el partido fue “el guion perfecto” para un bonito final de la temporada y de su estancia en el equipo castellonense.

“Esta temporada tiene un mérito extraordinario y es histórica”, dijo el asturiano, que agradeció al presidente del club y a su junta directiva los reconocimientos que ha recibido en las últimas horas.

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“Me he emocionado un poco, para mí es un privilegio. Durante el partido he disfrutado de los jugadores. Si lo escribo en un papel, no podía haber salido mejor”, añadió el técnico, que admitió que la despedida de la afición fue una “mezcla de sensaciones como alegría, nostalgia, felicidad, orgullo y alivio”.

Marcelino, que recordó que es la primera vez que logra un tercer puesto en LaLiga, indicó que el campo lleno y el apoyo de la afición crearon un clima favorable para que el Villarreal firmara un “partidazo”.

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“El Atlético tenía bajas y todo hecho. Ellos están más acostumbrados y le dan menos importancia a quedar terceros, pero a nosotros nos ilusionaba”, argumentó el asturiano, que celebró también el récord histórico goleador de su equipo.

“El Villarreal es una parte importante de mi vida. Este club trabaja muy bien y por eso tiene grandes logros”, reflexionó el asturiano, que admitió que será “difícil” que cumpla una tercera etapa como entrenador del equipo castellonense por una cuestión de edad.

“Nunca se sabe, porque tampoco esperaba una segunda etapa, pero ahora es difícil plantearse esa tercera etapa”, finalizó. EFE

pvb/asc

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EFE

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