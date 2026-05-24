Mapa de la izquierda ante la opción de Rufián: Peticiones para que aclare su propuesta y Adelante le cierra la puerta

La posibilidad de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sea candidato de un frente electoral en las próximas generales ha sacudido a los partidos políticos, que empiezan a tomar posiciones estratégicas.

Así, en el ecosistema de los partidos a la izquierda del PSOE la mayoría de formaciones han optado por pedir concreción, otros como Adelante Andalucía directamente rechazan formar parte de un frente amplio y otros como IU no ocultan ciertos recelos a su propuesta. En el caso de Podemos sí ha mostrado su voluntad de colaborar con Rufián, pero respetando sus tiempos y los de ERC.

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El portavoz de ERC ha revolucionado el tablero político al abrirse de manera clara a encabezar un frente amplio electoral si eso contribuía a la unidad de la izquierda, agregando que para volver a repetir como candidato de ERC tienen que darse una serie de condiciones sin concretar.

Desde hace tiempo viene demandado la necesidad de una colaboración de todas las izquierdas y ha proclamado tras las elecciones andaluzas que es el momento de que las fuerzas soberanistas lideren este bloque.

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Por su parte, los cuatro partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario --Sumar, IU, Comuns y Más Madrid-- siguen armando su proyecto para revalidar su alianza electora con un nuevo acto el 30 de mayo en Barcelona, aunque carecen de nueva marca electoral y sobre todo candidato --tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a repetir en el cargo--. Así, el paso de Rufián coincide con su vacío de liderazgo.

SE POSTULA CON UNA IZQUIERDA ESTATAL DÉBIL

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Fuentes de los diversos sectores de la izquierda admiten que Rufián es el dirigente con más tirón actualmente entre el electorado progresista, pero también aprecian indefinición en sus pronunciamientos.

Por ello, la sensación es que tiene que concretar sus intenciones y explicitar qué fórmula electoral defiende, si bien reconocen el momento de debilidad de la izquierda estatal tras las elecciones andaluzas y la necesidad de un revulsivo ante un PSOE que parece decidido a achicarles el espacio electoral.

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IU Y COMUNS: YA NO ES TIEMPO DE DECLARACIONES

Los Comuns han solicitado a Rufián una reunión para que aclararse sus planes y sobre todo esclarezca si este movimiento implica que está emancipado del PP, dado que hasta la fecha ERC ha rechazado su tesis y la opción de alianzas con la izquierda no independentista.

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En la formación catalana combinan loas a Rufián con ciertas reservas, dado que quieren pasar de las declaraciones a evaluar contenido. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, instó a detallar si su maniobra implica una negociación interna con ERC o una voluntad real de confluir con otras formaciones.

Mientras, IU es la formación dentro de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo que más ha evidenciado sus recelos respecto a la propuesta de Rufián.

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Su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha advertido que su formación rechaza los "hiperliderazgos" y que respecto a la unidad de la izquierda ya ha pasado el tiempo de las "proclamas". En consecuencia, exhortaba al portavoz de ERC a sentarse con "papeles" y definir programa y futuros aliados antes de hablar de candidatos.

Por su parte, el líder de la formación Antonio Maíllo se opone a la tentación de caer en una izquierda "troceada y sin proyecto de país", dado que sin un proyecto de óptica federal se le dejaría al PSOE todo el carril libre para concentrar el voto progresista en las próximas elecciones generales.

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Mientras, Movimiento Sumar ha saludado su paso adelante y remarca que es obligación de todas las formaciones conformar frentes amplios. En este sentido, defienden que su proyecto político postula la unidad entre formaciones estatales y plurinacionales, al estilo de la candidatura que forjaron en las pasadas elecciones. La actual coordinadora, Lara Hernández, ha urgido a acelerar el candidato y la marca para las siguientes comicios.

PODEMOS, APUESTA ABIERTA POR EL TÁNDEM RUFIÁN-MONTERO

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En el caso de Podemos la formación ha girado de criticar el plan de Rufián a alentar el tándem electoral con la exmnistra de Igualdad Irene Montero, que por su parte el dirigente del PP ve como un activo "imprescindible".

Los 'morados' han marcado distancia con la reedición de la alianza de los partidos de Sumar y creen que un equipo conformado por Montero y Rufián es la forma de revitalizar el espacio conjugando una visión tanto estatal como plurinacional. En todo caso, llaman a respetar los tiempos de ERC y el propio Rufián en este momento.

A su vez, Más Madrid reconoce que Rufián es un activo electoral y daba la bienvenida a cualquier esfuerzo para el crecimiento del espacio, pero al igual que el resto de partidos del socio minoritario quieren concreción sobre sus planes.

ADELANTE RECHAZA CONFLUIR CON RUFIÁN

Por su parte, Adelante Andalucía sí ha cerrado la puerta a formar parte de un frente amplio encabezado por el portavoz de ERC para las elecciones generales.

"Nosotros somos una fuerza andalucistas y estamos totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid", expuso su líder José Ignacio García. El plan de la formación es presentarse con su propia candidatura en las ocho provincias andaluzas para las próximas generales.

Por otro lado, Bildu y BNG ya expusieron en su momento que se desmarcaban de una posible coalición con fuerzas estatales y se limitaban a colaboración política en el Congreso. Los republicanos han defendido que Rufián será su candidato porque ya son ellos mismos un frente amplio, dispuesto a hablar con otros partidos si se quieren sumar a la candidatura de ERC.

Mientras, Compromís se ha movido entre la prudencia y el respaldo al paso dado por Rufián. Por ejemplo, su portavoz en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, se ha desvinculado del debate sobre el liderazgo de la izquierda estatal al decir que no le corresponde a su formación decir quién tiene que ser candidato.

Sí simpatiza con Rufián en su tesis de que la izquierda de arraigo territorial es la que ahora ilusiona y tiene buenos resultados en este ciclo electoral, por lo que ha proclamado que "Compromís hará una lista con Compromís".

De su lado, el diputado de la formación valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ensalzó el paso valiente de Rufián, al que considera buen líder, y recetaba calma para que las direcciones de los partidos políticos asimilaran que se postula como posible candidato.

Més per Mallorca mantiene buenas relaciones tanto con los partidos de Sumar, con los que concurrió el 23J, como con las formaciones soberanistas, al integrarse en su candidatura en las pasadas elecciones europeas. De esta forma, su condición para futuras alianzas es el respeto a la confederalidad y el reconocimiento de su posición de referencia en el archipiélago.