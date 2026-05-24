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Lunes, 25 de mayo de 2026

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Madrid, 24 mayo (EFE).-

PREMIO CARLOS V.- Cuacos de Yuste (Cáceres) - Felipe VI entrega al Comité de las Regiones de la Unión Europea el XIX Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres), galardón que recogen el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la concejala de Budapest Kata Tütto, copresidentes de ese organismo.

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PARTIDOS PP.- Madrid.- Comité de dirección del PP y posterior rueda de prensa.

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PAPA ESPAÑA.- El delegado del Gobierno, Francisco Martín, preside la Junta de Seguridad con motivo de la visita del papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio.

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SEGURIDAD FERROVIARIA.- Madrid- El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparece en el Senado ante la Comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria.

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ROMERÍA ROCÍO.- El Rocío (Huelva) - La procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea almonteña, después de que esta madrugada sea sacada de su ermita tras el salto de la reja, pondrá fin a una romería en la que han participado cientos de miles de personas que comenzarán su camino de vuelta.

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GASTRONOMÍA FUTURO.- San Sebastián - Los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, profesionales de menos de 30 años que liderarán el sector, se presentan este lunes en una jornada de debate sobre sus objetivos y el futuro de su profesión organizada por el Basque Culinary Center.

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CATEDRAL TOLEDO.- Toledo - La catedral de Toledo inaugura 'Primada', la exposición conmemorativa de su octavo centenario, que reúne unas 330 obras, de artistas como El Greco, Velázquez, Zurbarán o Juan de Borgoña , entre otros, en un recorrido excepcional por espacios habitualmente menos accesibles del templo.

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TIEMPO CALOR.- Madrid- La última semana de mayo estará marcada por un lunes aún con lluvias y tormentas en el noroeste peninsular y por un calor extraordinario más propio de las canículas de verano, que irá poco a poco aumentando en la mayor parte del país, con máximas que sobrepasarán los 37 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba o Logroño.

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PREMIO SALIOU TRAORÉ.- Madrid.- El VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo que promueven la Agencia EFE y Casa África para reconocer a los profesionales que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad del continente africano se falla este lunes, en coincidencia con el Día de África.

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FÚTBOL SELECCIÓN.- Madrid. La Agencia EFE y RTVE entrevistan, en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’, a Luis de la Fuente, seleccionador español, en vísperas del inicio de la concentración para preparar el Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá. Los directores de Deportes de RNE, Silvia Barba, y de la Agencia EFE, Luis Villarejo, y el presentador y comentarista de TVE Juan Carlos Rivero charlarán con el técnico a partir de las 9.30 horas en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 ESPAÑA.- Madrid. El seleccionador español, Luis de la Fuente, anuncia este lunes la lista de convocados para el Mundial de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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