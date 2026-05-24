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Luka Bozic iguala históricos récords ACB de Arvydas Sabonis y de Marc Gasol

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Granada, 24 may (EFE).- El pívot croata del Covirán Granada, Luka Bozic, consiguió este sábado en el partido que su equipo perdió ante el La Laguna Tenerife (96-109) igualar dos récords históricos de la Liga ACB que ostentan grandes estrellas del pasado como el lituano Arvydas Sabonis y Marc Gasol.

Bozic, jugador más valorado esta campaña de la Liga Endesa pese a jugar en un Covirán Granada ya descendido de forma matemática, se fue en el partido ante los tinerfeños a los 35 créditos de valoración al firmar 20 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias.

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El croata iguala o supera los 25 de valoración por duodécimo partido consecutivo, algo que en la máxima competición nacional sólo logró Sabonis hace ya 34 años, entre enero y marzo de 1992.

Bozic inició su racha en la jornada 22 con 33 de valoración ante el BAXI Manresa, registrando desde entonces unos promedios medios de 20,4 puntos, 8 rebotes, 4,1 asistencias y 32,6 de valoración.

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El otro récord que ha igualado el jugador del Covirán Granada es el de partidos de una misma temporada con 30 o más créditos de valoración al alcanzar los quince encuentros que logró Marc Gasol en la campaña 2007-2008.

Bozic tratará de superar estas dos marcar y establecer nuevos récords en la ACB en el último partido del Covirán Granada en la Liga Endesa, que le enfrentará la próxima semana al San Pablo Burgos. EFE

jag/cb/sab

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EFE

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