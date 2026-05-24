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Luis García envía un mensaje de ánimo a la afición zaragocista: "El león va a volver"

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 may (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García Fernández, envió un mensaje de ánimo a la afición del Real Zaragoza tras el descenso matemático consumado este domingo en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico asturiano, con pasado como futbolista durante dos temporadas en el conjunto maño, mandó "un abrazo muy grande" a la afición maña "en un momento muy duro", y aseguró que "el león va a volver", como club "histórico" y "gran equipo de Primera División".

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El empate final (1-1) tampoco soluciona el objetivo de la Unión Deportiva, que con este tropiezo y el resto de resultados de la penúltima jornada no ha asegurado su presencia en la promoción de ascenso a una jornada del final de LaLiga Hypermotion, en la que visitará al Deportivo de La Coruña, ascendido este domingo en Valladolid a la máxima categoría del fútbol español, donde también estará el Real Racing Club de Santander. EFE

rg/jl

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