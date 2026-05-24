Luis de la Fuente, una lista encaminada y pendiente de los lesionados

Óscar Maya Belchí

Madrid, 24 may (EFE).- Luis de la Fuente dará este lunes 25 de mayo a las 12.30 horas CEST (-2 GMT) la lista de 26 convocados para el Mundial que se disputa este verano. Con tres porteros, sin repetir la fórmula de cuatro de la ventana de marzo, con los nombres claros en su cabeza y con los condicionantes de las lesiones.

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El último que trastocó los planes del seleccionador español fue Fermín López, quien fue operado el martes de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y se perderá el Mundial.

El centrocampista del FC Barcelona era un fijo en la lista de 26, pero la lesión le apartará de vivir su primer Mundial. No será así para dos jugadores que están de baja por lesión como Lamine Yamal y Nico Williams, trascendentales en los planes de Luis de la Fuente y a los que esperará aunque, incluso, no puedan participar en el primer partido.

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También habrá un hueco entre los 26 para Mikel Merino, quien ya ha vuelto a la dinámica de entrenamientos con el Arsenal tras una lesión que le ha impedido tener minutos desde el 25 de enero.

De la Fuente confía en recuperar la mejor versión de todos sus futbolistas. Con su columna vertebral que le llevó a ganar la Eurocopa de 2024, entre la que se encuentra un Rodrigo Hernández que desde la lesión grave de rodilla en septiembre de 2024 no ha vuelto a rendir al nivel que le hizo ganar ese mismo año el Balón de Oro.

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El del Manchester City, como su sustituto, Martin Zubimendi, quien ha ido perdiendo protagonismo en el Arsenal en la parte final de temporada, estarán entre los convocados.

Una lista en la que la primera decisión llegará en los primeros instantes del anuncio, en la portería. Unai Simón y David Raya son fijos, mientras que Álex Remiro apunta a perder su sitio en favor del empuje de Joan García.

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En defensa, la duda reside en dos centrales. Con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí fijos, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Eric García, Marc Pubill, Robin LeNormand y Dani Vivian se disputan dos plazas mundialistas.

Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo ocuparán los laterales.

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En el centro del campo, sin Fermín, Gavi, a pesar de haber jugado sólo 13 partidos esta temporada, gana opciones para ser convocado, con Carlos Soler, quien volvió a la selección en marzo, y Pablo Fornals disputándose un puesto en una zona del campo con fijos.

Además de Mikel Merino, Rodri y Zubimendi; Pedri, Fabían y Dani Olmo completarán la lista de nombres.

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En el ataque, la duda respecto a la convocatoria reside en el extremo izquierdo. Ander Barrenetxea se cayó del Mundial por lesión, lo que deja a dos nombres pujando por un puesto: Víctor Muñoz, quien acabó la temporada sin poder jugar por lesión, pero que llegaría al Mundial, y un Alberto Moleiro que podría ser esa sorpresa que dejó caer Luis de la Fuente en una entrevista durante los últimos días.

El futbolista del Villarreal, internacional en categorías inferiores, suma diez goles y seis asistencias esta temporada, números e importancia en un equipo clasificado para la próxima Liga de Campeones que le hacen ganar opciones de estar en la lista.

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Estas dudas se resolverán este lunes a las 12.30 horas, en una convocatoria que Luis de la Fuente hará pública en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid.

Además, el seleccionador anunciará los jugadores de apoyo que acompañarán a la selección española durante su preparación en Madrid y teniendo en cuenta que los futbolistas de París Saint-Germain y Arsenal se incorporarán más tarde a la concentración, cuyo inicio, el sábado 30, coincide con la final de la Liga de Campeones que protagonizan el club francés y el inglés. EFE

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