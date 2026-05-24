Los trabajos de maquetación de las hijas de Zapatero, en el foco del caso Plus Ultra

Madrid, 24 may (EFE).- Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero realizaron para la empresa de Julio Martínez Martínez, supuesto "lugarteniente" del expresidente del Gobierno, trabajos de maquetación de informes, unas tareas de "escasa entidad técnica" que llevan a los investigadores a sospechar que su empresa, What The Fav, se usaba para "la articulación formal de una contraprestación económica".

Así lo señala un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE este domingo y que aborda en detalle el rol de la empresa de las hijas del expresidente, que, según el juez instructor, es presuntamente una sociedad finalista que recibía fondos de clientes y sociedades instrumentales y los redistribuía al expresidente.

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Los investigadores analizan el intercambio de correos electrónicos entre la persona encargada de elaborar informes mensuales de Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez, para una cartera de clientes cuyas direcciones de 'mail' previamente había facilitado Zapatero.

Análisis Relevante contrató a la empresa de las hijas de Zapatero para promocionar y posicionar su imagen, pero el informe de la UDEF apunta a que difícilmente se podía alcanzar dicha finalidad cuando era What The Fav quien remitía los informes a los clientes de Análsis Relevante.

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Además, los investigadores destacan que los informes se enviaban "tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios, respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

La UDEF atribuye a Zapatero una "posición directiva" por ser la persona que "daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría", entre quienes estaban Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra, el presidente de la constructora Aldesa, la entidad Softgestor, Inteligencia Prospectiva, el Banco Santander o un directo de Huawei España.

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El informe destaca además las "importantes transferencias" que Laura y Alba, las hijas de Zapatero, recibieron de su propia empresa, What The Fav, en dos cuentas personales en las que el expresidente figura como autorizado. En concreto, Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y su hermana Alba 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

El informe recoge también los pagos de varias sociedades bajo sospecha a la entidad What the Fav: 239.755 euros por parte de Análisis Relevante, 171.727 euros de Gate Center, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva así como 20.993 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, otras dos sociedades controladas por Julio Martínez Martínez.

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La UDEF explica cómo la presunta trama daba "cobertura formal" a una serie de pagos, y destaca, por ejemplo, el "complejo entramado societario" de Julio Martínez, con facturación "'ad hoc'" para justificar movimientos financieros.

Recoge una conversación en la que Martínez reclama un pago al administrador de una mercantil -considerada sociedad interpuesta por los investigadores para canalizar fondos que presuntamente salían de Plus Ultra- y, ante la falta de ejecución, le dice al ahora presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que resuelva el contrato.

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Ya valorarían la "forma de articular la operativa por otra vía", subraya la UDEF, y recoge la expresión de Martínez -"facturo por dónde quieras"-, lo que evidencia según los investigadores que "las operativas financieras no tienen otra finalidad más que justificar los pagos realizados".

En otra conversación recogida en el informe, Martínez Sola dice a un abogado que tiene "al tocayo on fire" en alusión a Julio Martínez, que está muy insistente, y señala que tienen "que hacer hoy la transacción al tocayo".

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Según la UDEF, Martínez Sola "plantea una estrategia financiera para canalizar los pagos mediante la creación de un contrato a 'medida' cuyo objeto se adecue al concepto de la factura, 'un contrato para el objeto de la factura y luego en fecha dejarlo sin efecto al no haber cumplido la segunda cuota o similar'".

Su interlocutor le indica que le pida el número de cuenta y concluye: "Ajustaremos la factura".

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La UDEF también destaca que, según los correos electrónicos analizados, Zapatero remitiría "gestiones o directrices" a través de su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se encargaba de dar "cobertura formal o soporte documental a la actividad".

Y recoge cómo Gertrudis preguntó a Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Martínez, sobre la emisión de una factura por 20.000 euros y planteó "la posibilidad de emitir una o varias", solicitando "indicaciones sobre los conceptos que han de consignarse en las mismas", algo "relevante" para la UDEF al desvelar "una previa concertación". EFE

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