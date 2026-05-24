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Los sindicatos elaboran un documento para acabar con la huelga de profesores en Valencia

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València, 24 may (EFE).- Los equipos negociadores de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han trabajado este domingo para tener listo un documento de propuesta de acuerdo para presentar a la consellera de Educación, Carmen Ortí, y han anunciado concentraciones para este lunes.

En un comunicado este domingo, los convocantes de la huelga indefinida de profesores, que ha completado dos semanas, han informado de que se trata del documento que les reclamaba la consellera de Educación para abrir la negociación del posible acuerdo.

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Han explicado que el pasado viernes, durante la manifestación que habían convocado, se enteraron de que "la consellera Ortí estaba esperando un nuevo documento de propuestas para poder convocarnos a negociar".

"Por nuestra responsabilidad como representantes del profesorado, visto también en la calle el apoyo masivo de toda la comunidad educativa, este mismo domingo nos hemos reunido para poder elaborar un documento que parecer ser la clave para abrir la negociación", han añadido.

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El documento será entregado en la Conselleria de Educación este lunes, día 25 de mayo, y sobre él informarán en rueda de prensa a las 10:00 horas en la sede de la Conselleria.

Además, han informado de que han convocado varias concentraciones en la Conselleria de Educación en Valencia, en el IES Jorge Juan de Alicante, en la Plaza dels Algeps de Elche y en la Dirección Territorial de Castellón. EFE

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EFE

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