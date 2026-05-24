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Los Propietarios del Real Zaragoza empiezan a poner las bases de un proyecto de ascenso

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Zaragoza, 24 may (EFE).- Los propietarios del Real Zaragoza, tras concretarse el descenso a Primera RFEF, emitieron este domingo un comunicado en el que aseguran que ya han comenzado a poner las bases para construir un "proyecto de ascenso" para la temporada que viene.

El Real Zaragoza certificó este 24 de mayo su despedida del fútbol profesional al empatar contra Las Palmas (1-1) e inmediatamente el Consejo de Administración emitió un comunicado en el que expresa su compromiso con este "maravilloso club" y reitera que el accionariado está abierto "a la entrada de aficionados o empresarios aragoneses con arraigo en Aragón, con el objetivo común de ayudar en el proyecto para regresar al fútbol profesional".

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Aseguran que es "un día muy duro" para todos aquellos que sienten el escudo y añaden que afrontan esta noticia, que nunca quisieron protagonizar, "con responsabilidad, autocrítica y honestidad".

"Tristeza" y "rabia" dicen que es lo que sienten y apuntan que son "conscientes" de que la afición es la que más ha sufrido esta "difícil y agotadora temporada" y ha sido la propiedad del club quien no ha estado "a la altura deportivamente".

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"Nos habéis acompañado en el peor momento de nuestra historia y debemos provocar cambios para que el Real Zaragoza regrese cuanto antes al fútbol profesional", indican en el comunicado oficial.

Porque desde su llegada al Real Zaragoza, manifiestan, lo que les motivó fue "regresar a la élite". "Hoy toca digerir que hemos fracasado deportivamente", reconocen.

Y muestran su compromiso de "seguir asistiendo financieramente al club para dotarlo de estabilidad en estas circunstancias", pero también para cumplir con los pagos acordados con las instituciones para la construcción del nuevo estadio de La Romareda, que es un objetivo "irrenunciable", de "suma relevancia" para la entidad y para la ciudad y que será "uno de los mejores" del mundo.

Han recordado que han invertido 65 millones de euros para reducir la deuda, profesionalizar el club, dotarlo de los recursos necesarios para competir en el fútbol profesional y garantizar la construcción del nuevo estadio.

Todo ello, aseguran, lo hicieron para "devolver al Real Zaragoza al lugar que le corresponde por historia y afición", aunque la lucha no ha dado resultados y se ha dado "un gran paso atrás", sin duda, reconocen, "por falta de acierto en la toma de decisiones relevantes".

Pero el descenso a Primera RFEF "no puede ni debe ser el final", y aun siendo "un duro obstáculo", también es "un momento para reaccionar", señalan.

"Nuestra implicación con el Real Zaragoza, con los zaragocistas y con la ciudad es, si cabe, aún mayor, impulsados por la idiosincrasia de Zaragoza, donde nadie se rinde nunca", reiteran.

"El León resurgirá más fuerte. Aúpa Zaragoza", concluyen. EFE

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EFE

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