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Los neobancos conquistan al cliente en España y ahora aspiran a ser su entidad principal

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Madrid, 24 may (EFE).- Los neobancos, una nueva generación de entidades digitales, han conquistado al cliente en España con sus aplicaciones móviles para ahorrar, invertir o pagar en el extranjero, pero ahora aspiran al difícil reto de convertirse en la entidad principal de sus usuarios y ganar terreno en el mundo de las empresas.

Desde Revolut y N26, para el día a día, hasta MyInvestor o Trade Republic para invertir y ahorrar, estas entidades han ido sumando clientes a un ritmo exponencial, sin embargo la mayoría de sus usuarios les sigue viendo como una alternativa a su banco principal.

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La estrategia de cada neobanco es distinta, pero los expertos coinciden en que la clave para dar el salto y llegar a convertirse en la entidad de referencia de sus clientes pasa por incorporar en su oferta de servicios los cobros y pagos a las administraciones.

En el caso de Revolut, la entidad colabora con la Agencia Tributaria desde marzo de 2025 y ahora trabaja para ampliar esa integración con otros organismos públicos, incluida la Seguridad Social, según ha explicado a EFE Ignacio Zunzunegui, jefe de crecimiento para el sur de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

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Al no ser entidad colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social, no pueden pagar a los clientes la prestación por desempleo en su cuenta de Revolut, abonarles pensiones o domiciliar la cuota de autónomos.

Zunzunegui explica que estos "son casos de uso muy relevantes para cualquier cliente que quiera centralizar su vida financiera en una sola cuenta", por lo que incluir a la Seguridad Social sigue siendo "una prioridad" para la entidad.

Para N26 la realidad es distinta. Desde septiembre de 2023 colabora con la Seguridad Social, sin embargo no lo ha conseguido aún con la Agencia Tributaria.

El director general de N26 en España, Antón Díez Tubet, espera conseguirlo en breve, pues quieren ser una herramienta para que sus clientes gestionen todo su dinero, impuestos incluidos.

En N26, los clientes pueden cobrar la pensión de jubilación o de incapacidad, la prestación del desempleo, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales o del Imserso, además de domiciliar las cuotas de autónomos.

Según Díaz Tubet, esto último es fundamental para "los miles de autónomos" que gestionan sus negocios con las cuentas N26 Business.

N26 tiene previsto completar su colaboración con la Agencia Tributaria para gestionar sus impuestos, como el pago directo y domiciliación de las liquidaciones de IRPF o IVA, recibir devoluciones fiscales y abonar tasas y tributos estatales desde el móvil.

Los neobancos, como cualquier banco tradicional, están obligados a obtener autorizaciones de organismos como el Servicio Público de Empleo (SEPE), la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, para poder efectuar al cliente los pagos y cobros de entidades públicas.

En el caso de la Agencia Tributaria, antes de solicitar formalmente la autorización, el banco debe ponerse en contacto con el Departamento de Informática Tributaria para realizar las pruebas técnicas que permitan comprobar, entre otras cosas, que la entidad tiene sus sistemas adaptados para cumplir el reglamento general de recaudación.

Así las cosas, lleva tiempo que los neobancos se incorporen a los pagos y cobros de organismos públicos, lo que a ojos de Díaz Tubet obedece a la transición que se está produciendo en el ecosistema financiero.

Recuerda que históricamente los procesos administrativos y las normativas de las instituciones públicas se diseñaron pensando en el modelo exclusivo de la banca tradicional, con sucursales físicas e infraestructuras 'legacy' (sistemas antiguos que siguen siendo fundamentales para las operaciones críticas pero sin integración con nuevas tecnologías). EFE

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