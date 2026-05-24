Localizadas las tres lanchas militares robadas durante unas maniobras en Barbate (Cádiz)

(Actualiza con la localización de las lanchas militares robadas)

Cádiz, 24 may (EFE).- La Guardia Civil ha localizado este domingo los tres embarcaciones neumáticas pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada cuyo robo, durante unas maniobras militares en la playa de El Retín en Barbate (Cádiz), estaba siendo investigado por parte del instituto armado.

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Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que las embarcaciones han sido localizadas a las 15:40 horas de esta tarde por efectivos de la Guardia Civil cerca del Polideportivo de Barbate.

El instituto armado investigaba este suceso que, según las fuentes, apunta a la posible implicación de bandas vinculadas al narcotráfico.

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Las primeras hipótesis señalan, tal y como han publicado diversos medios locales, a que detrás de la sustracción podrían encontrarse grupos relacionados con el narcotráfico que operan en el entorno de Barbate.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando efectivos de Infantería de Marina hacían ejercicios en la zona militar de El Retín y dejaron las embarcaciones estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar tras finalizar las maniobras.

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Cuando los militares regresaron posteriormente para recuperarlas, comprobaron que las tres lanchas habían desaparecido.

La Armada presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

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Además de las embarcaciones, los autores también sustrajeron diverso material que se encontraba en el interior.

Entre los objetos desaparecidos figuran equipos de rastreo y un total de once trajes secos utilizados para operaciones especiales, cuyo valor conjunto ronda los 20.000 euros. EFE

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