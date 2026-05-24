Llull: “ Estos partidos se deciden por pequeños detalles”

Atenas, 24 may (EFE).- El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, afirmó este domingo tras perder la final de la Euroliga contra el Olympiacos que está “orgulloso” del trabajo del equipo, que estos partidos se deciden “por pequeños detalles” y que “no hay que buscar excusas”.

“Orgulloso del trabajo del equipo. Creo que se tiene que decir eso, lo hemos peleado hasta el final. Al final estos partidos se deciden por pequeños detalles, una pena porque creo que el equipo ha hecho un gran trabajo”, dijo Llull a los medios en zona mixta.

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“No ha podido ser. Al final somos cinco contra cinco en el campo y hay que hacer autocrítica, no mirar otras cosas. Al final, somos el Real Madrid, no hay que buscar excusas”, agregó.

El capitán blanco reconoció que el Olympiacos fue el mejor equipo de toda la temporada, y que pese a eso y a tener la afición en contra, el equipo “ha dado la cara”.

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“Hay que estar orgulloso del trabajo, obviamente estamos jodidos, hubiésemos querido ganar y celebrar este título con la afición, pero hay que seguir hacia adelante”, matizó.

El Olympiacos se proclamó campeón de la Euroliga, la cuarta en su historia, tras ganar por 92-85 al Real Madrid, en un partido muy igualado marcado por las ausencias por lesión de los pívots Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba. EFE

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