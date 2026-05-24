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Las hectáreas de cultivo siniestradas en el primer cuatrimestre suben un 82 %

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Madrid, 24 may (EFE).- Las tormentas, inundaciones y otros eventos climáticos han provocado daños en más de 276.000 hectáreas de cultivo en el primer cuatrimestre del año, una cifra que representa un incremento del 82 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Así se desprende del último informe de Agroseguro hasta abril, consultado por Efeagro, que refleja que, a pesar de esta subida, las indemnizaciones previstas por estos daños son muy similares a las del pasado ejercicio.

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En concreto, la entidad estima en 184,4 millones de euros el montante en indemnizaciones, un 1,8 % más que en el periodo anterior.

El director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, ha detallado a Efeagro que el año empezó "bastante revuelto" con las borrascas de enero y febrero, para seguir con una primavera borrascosa y con tormentas de pedrisco.

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El cambio en el número de hectáreas obedece a que estos eventos han afectado a zonas con más cultivos extensos de cereales y de uva de vino, por ejemplo, en las dos Castillas, ha explicado.

En cuanto a indemnizaciones previstas, de acuerdo al documento, los cultivos más afectados son frutales, hortalizas, cítricos, uva de vinificación, herbáceos, frutos rojos y frutos secos, con un total de 112,83 millones de euros.

El año arrancó con el enero más lluvioso de los últimos 25 años y una sucesión de borrascas atlánticas dejó lluvias persistentes, vientos fuertes y episodios puntuales de pedrisco, afectando especialmente al valle del Guadalquivir, Andalucía interior, Castilla-La Mancha, Extremadura y amplias zonas del levante y sureste.

Aunque la mayoría de los cultivos leñosos se encontraban en reposo vegetativo y sufrieron daños limitados, sí resultaron afectadas aquellas producciones más expuestas o próximas a su fase de recolección: cítricos, hortalizas (alcachofa, patata, espinaca, brócoli y zanahoria), frutos rojos y plátano.

En febrero hubo una combinación de temperaturas inusualmente altas con un régimen de precipitaciones excepcionalmente húmedo, con especial incidencia en Andalucía de nuevo.

Durante marzo, se registraron tres episodios de marcada inestabilidad atmosférica con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, episodios de granizo y rachas de viento intenso.

LLegó abril como un mes extremadamente cálido y, en términos generales, seco, aunque con una elevada inestabilidad atmosférica que dio lugar a tormentas "convectivas intensas" y daños en varios cultivos.

También en lo que va de año se está percibiendo que los productores agrarios son cada vez más conscientes del riesgo de estos eventos y, por ello, se espera una nueva contratación de récord, según De Andrés.

Una de las líneas que más está creciendo es la de la ganadería, pues las cabañas están expuestas a enfermedades que están impactando como la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa en el vacuno o la gripe aviar.

De hecho, el plan de seguros agrarios, cuyo convenio para ejecutarlo pasó el martes 12 de mayo por el Consejo de Ministros, incluye nuevas coberturas en enfermedades animales e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro.

También ha incluido estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, que apareció en España en octubre de 2025, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente, según detalló en su momento el Ministerio.

El Gobierno destina 315 millones para subvencionar la contratación de pólizas en 2026. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023302223)

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EFE

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