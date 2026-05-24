"Las grietas de un crimen sin cuerpo": aciertos, fallos y enigmas sobre Marta del Castillo

Fermín Cabanillas

Sevilla, 24 may (EFE).- El periodista especializado en sucesos Jorge Muñoz ha realizado una de las investigaciones más completas en torno a Marta del Castillo con el libro "Las grietas de un crimen sin cuerpo", un trabajo en el que se recogen los aciertos, los fallos y los enigmas sobre el asesinato hace 17 años de la joven sevillana, cuyo cuerpo aún no ha aparecido.

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Editado por El Paseo Editorial, el libro del periodista de Diario de Sevilla intenta explicar qué falló en la investigación del caso 746/2009.

Muñoz es uno de los profesionales que más de cerca ha seguido todo lo sucedido desde el 24 de enero de 2009, cuando desapareció Marta del Castillo, que entonces tenía 17 años, y por cuyo asesinato cumple 21 años de prisión Miguel Carcaño.

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Su condena es uno de los aciertos de todo este proceso, donde quizá el mayor error ha sido prestar atención a los continuos cambios de versión del asesino confeso- "un mentiroso compulsivo", según el autor del libro- sobre el lugar en el que enterró el cuerpo.

Todo ello conduce al principal enigma del caso que conmocionó al país y provocó movilizaciones populares: dónde están los restos de Marta.

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En una entrevista con EFE, el periodista dice que, de todo lo que se desconoce sobre este caso, lo esencial es dónde está el cuerpo de Marta y ha recordado que el asesino "ha dado hasta ocho versiones" sobre lo que hizo con el cadáver.

Un juzgado siempre pendiente

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Aunque parezca que es un tema que no se está investigando, en un juzgado de Sevilla se mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo, subraya el autor, quien ha revelado que la última vez que se buscó fue el pasado verano, "cuando la Policía Nacional estuvo buscando a Marta en la zona de Caño Ronco, en Camas", muy cerca de Sevilla capital.

"Esta búsqueda enlazaba con el testimonio que en su día, en el año 2009, realizó la que entonces era novia de Miguel Carcaño, Rocío", recuerda Muñoz, que señala que la joven había confesado que la madrugada después del crimen Carcaño abandonó su casa, "salió por la ventana y le dijo que tenía que deshacerse de unas cosas, que tenía que quitar un charco de sangre" en el piso de la calle León 13 donde se produjo el crimen.

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A su regreso, su novia "le preguntó que había hecho", y él le contestó que se deshizo del cuerpo, "que no volviera a preguntarle por el tema", pero fue más allá.

"Cogió la moto, montó a Rocío, la llevó hasta un punto y le dijo: ahí, en esa zona es donde está enterrada Marta", recuerda el periodista.

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La familia de Marta se ha quejado en varias ocasiones del trabajo de los investigadores, pero Jorge Muñoz subraya que la Policía "ha echado muchas horas en la búsqueda, se han hecho más de un centenar, e incluso en varias provincias andaluzas", pero con el problema de que se han seguido las versiones de Carcaño, "un mentiroso compulsivo".

Jorge Muñoz recuerda que al autor del asesinato "no le afecta ya para nada que aparezca el cuerpo". "Está cumpliendo su condena de 21 años y tres meses que le impuso la Audiencia de Sevilla y el Supremo ratificó. Si apareciera, no va a cambiar para nada la situación" procesal.

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Si no ocurre nada, Carcaño saldrá de prisión el 8 de mayo de 2030. Hasta ahora, recuerda Jorge Muñoz, ha pedido más de 30 permisos de salida, que le han sido denegados "porque no ha colaborado o no ha mostrado arrepentimiento, aunque ha dicho a través de una serie de cartas que quiere colaborar con la familia".

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Testimonios y documentos

El libro cuenta con testimonios de la abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, y de las dos letradas que defendieron al asesino, Paloma Pérez y Mónica Gallardo, e incluso reproduce la carta que el padre de Marta mandó a Carcaño a la cárcel.

En esa misiva, el padre le decía al joven que mató a su hija que había comprado el piso de León 13 "y que estaba dispuesto a donárselo, a regalárselo, si aportaba un dato para localizar el punto exacto donde está Marta". Esa carta nunca tuvo respuesta.

Con todo, Jorge Muñoz asegura que se trata de "un libro necesario" porque "da la perspectiva de los años que han pasado”, y recuerda que este caso "ha marcado a muchos periodistas, no solo de Sevilla".

El periodista tiene una última reflexión para los padres de Marta, a los que califica como "unos auténticos padres coraje, que no van a escatimar recursos para intentar recuperar el cuerpo, pero siempre lo van a hacer como hay que hacer las cosas, por derecho". EFE

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