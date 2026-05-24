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Las comisiones de investigación disparan el gasto del Senado en viajes hasta el millón de euros en el primer trimestre

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El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a más de un millón de euros en el primer trimestre del año, lo que supone el récord en los diez años desde que se disponen de estos datos. El incremento de la actividad parlamentaria, con la celebración de hasta 24 sesiones de comisiones de investigación en los tres primeros meses de 2026, ha provocado este aumento.

Según las cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha incrementado casi un 7% el gasto por viajes de sus señorías respecto al año anterior por estas fechas, marcando el primer puesto en el ránking histórico con motivo del incremento de la actividad parlamentaria.

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Los 'populares' tienen mayoría absoluta en el Senado durante esta legislatura y han decidido crear hasta siete comisiones de investigación, además de incrementar el número de Plenos al mes, lo que ha derivado en un aumento de los trabajos parlamentarios.

En este contexto, el primer trimestre de 2026 se celebraron hasta 24 sesiones de diferentes comisiones de investigación --caso Koldo, apagón, dana, SEPI y red ferroviaria--, sumado a los Plenos y diferentes comisiones parlamentarias.

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Cabe recordar que el mes de enero es inhábil y no hay actividad parlamentaria ordinaria, pero el PP decidió habilitarlo y convocó comisiones y Plenos hasta siete días del mes de enero.

TAMBIÉN SE INCLUYEN GASTOS DE CANCELACIÓN

Y es que la Cámara Alta ha detallado recientemente los datos del primer trimestre de 2026, que ascienden a 1.008.851,59 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

El Senado corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado.

Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

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EuropaPress

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